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Rajasthan Gold Silver Price Today: डेढ़ लाख के पार पहुंचा सोना, चांदी में आज 10 हजार की बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

Written By : Ansh Raj | Updated: Apr 16, 2026, 06:38 AM

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भावों में  बढ़ोतरी दर्ज की गई है. निवेशकों और गहने खरीदने वालों के बीच इस तेजी ने काफी चर्चा पैदा कर दी है. 
 

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10 ग्राम 22 कैरेट सोने की दर आज ₹1,43,440 पहुंच गई है, जबकि कल यह ₹1,42,140 प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में ₹1,300 की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसी तरह 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,50,610 है, जो कल के ₹1,49,250 की तुलना में ₹1,360 अधिक है. यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की मजबूत मांग और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण हुई मानी जा रही है.
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राजस्थान में चांदी के भाव भी काफी तेजी से बढ़े हैं. आज चांदी का रेट ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम पहुंच गया है, जबकि कल यह ₹2,65,000 था. इस प्रकार मात्र एक दिन में चांदी में ₹10,000 प्रति किलोग्राम की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत विभिन्न शहरों के बुलियन बाजारों में यह उतार-चढ़ाव साफ नजर आ रहा है.
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सोने की कीमतों में इस वृद्धि का मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति की आशंकाएं और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी को माना जा रहा है. भारत जैसे देशों में सोना न केवल निवेश का साधन है, बल्कि शादी-ब्याह, त्योहारों और सांस्कृतिक अवसरों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. राजस्थान में तो शादी के सीजन में सोने की मांग और भी बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय बाजार पर इसका सीधा असर पड़ता है.
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विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें और ऊंचे स्तर को छू सकती हैं, खासकर अगर अमेरिकी डॉलर कमजोर होता रहा या वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई नई अनिश्चितता पैदा हुई. वहीं, चांदी की तेजी औद्योगिक मांग, सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी है. राजस्थान के आभूषण बाजार में चांदी की मांग भी काफी रहती है, क्योंकि यहां पारंपरिक डिजाइन वाले चांदी के गहने लोकप्रिय हैं.
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उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि सोना या चांदी खरीदते समय BIS हॉलमार्क वाले आभूषण ही चुनें, ताकि शुद्धता की गारंटी रहे. 22 कैरेट सोना ज्यादातर गहनों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह मजबूत और पहनने में आरामदायक होता है, जबकि 24 कैरेट सोना शुद्धतम रूप में निवेश के लिए बेहतर माना जाता है.
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इस समय राजस्थान के बाजार में सोने-चांदी की खरीद-बिक्री काफी सक्रिय है. कई लोग मंदी के डर से बचने के लिए सोने में निवेश कर रहे हैं. हालांकि, बाजार विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि कीमतों में उतार-चढ़ाव सामान्य है, इसलिए लंबी अवधि के निवेश की सोचकर ही फैसला लें.
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