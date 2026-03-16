राजस्थान में आज फिर ढीले हुए गोल्ड-सिल्वर के तेवर, सस्ते दाम पर मिल रहा 10 ग्राम सोना, चांदी की भी कीमत हुई कम

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गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,46,490 दर्ज की गई, जो कल ₹1,46,500 थी. इस तरह एक दिन में ₹10 की कमी आई है. इसी तरह 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए आज ₹1,59,800 है, जबकि कल यह ₹1,59,810 था, यानी ₹10 की गिरावट.