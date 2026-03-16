राजस्थान में आज फिर ढीले हुए गोल्ड-सिल्वर के तेवर, सस्ते दाम पर मिल रहा 10 ग्राम सोना, चांदी की भी कीमत हुई कम
Rajasthan Gold Silver Price Today: आज 16 मार्च 2026 को राजस्थान में सोने और चांदी के भाव में मामूली गिरावट देखी गई है. वैश्विक बाजार में सोने-चांदी की कीमतें अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक तनाव से प्रभावित होती हैं.
Published:Mar 16, 2026, 06:59 AM IST | Updated:Mar 16, 2026, 06:59 AM IST
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हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने में स्थिरता दिख रही है, लेकिन भारतीय बाजार में स्थानीय मांग और आपूर्ति के आधार पर छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव जारी हैं. राजस्थान में शादी-विवाह के सीजन और त्योहारों के कारण सोने की मांग बनी रहती है, जिससे कीमतें अचानक बढ़ भी सकती हैं.
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गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,46,490 दर्ज की गई, जो कल ₹1,46,500 थी. इस तरह एक दिन में ₹10 की कमी आई है. इसी तरह 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए आज ₹1,59,800 है, जबकि कल यह ₹1,59,810 था, यानी ₹10 की गिरावट.