/Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज गोल्ड हुआ महंगा, चांदी धड़ाम, जानें आपके शहर में सोने-चांदी का भाव

Rajasthan Gold Silver Price Today: भारत में आज 17 अप्रैल 2026 को सोने के भाव में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,43,640 है, जबकि कल यह ₹1,43,440 प्रति 10 ग्राम थी.