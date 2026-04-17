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Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज गोल्ड हुआ महंगा, चांदी धड़ाम, जानें आपके शहर में सोने-चांदी का भाव

Written By : Ansh Raj | Updated: Apr 17, 2026, 06:11 AM

Rajasthan Gold Silver Price Today: भारत में आज 17 अप्रैल 2026 को सोने के भाव में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,43,640 है, जबकि कल यह ₹1,43,440 प्रति 10 ग्राम थी. 

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इस प्रकार एक दिन में ₹210 की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इसी तरह 10 ग्राम 24 कैरेट शुद्ध सोने की दर आज ₹1,50,820 पहुंच गई है, जो कल ₹1,50,610 थी. यहां भी ₹210 प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई है.
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राजस्थान में चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं. आज चांदी का भाव ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम है, जो कल भी ₹2,75,000 ही था. इस प्रकार चांदी में कोई बदलाव नहीं हुआ है. राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर और अन्य इलाकों में सोने-चांदी के व्यापारियों और निवेशकों की नजर इन भावों पर टिकी हुई है.
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सोने की कीमतों में यह हल्की बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई तेजी और रुपये के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से जुड़ी हो सकती है. वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति और अमेरिकी डॉलर की मजबूती जैसे कारक सोने को आकर्षक निवेश विकल्प बनाते रहते हैं. भारत में शादी-ब्याह के मौसम, त्योहारों और निवेश की मांग भी सोने की कीमतों को प्रभावित करती है. 22 कैरेट सोना ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि 24 कैरेट शुद्ध सोना निवेश और बार के रूप में पसंद किया जाता है.
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राजस्थान में सोने-चांदी का बाजार काफी सक्रिय रहता है. जयपुर को गहनों का हब माना जाता है, जहां कारीगर पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी तैयार करते हैं. ऐसे में भावों में किसी भी बदलाव का सीधा असर स्थानीय ज्वेलर्स, खरीदारों और बेचने वालों पर पड़ता है. आज 22 कैरेट सोने में ₹210 की बढ़त के बावजूद बाजार में खरीदारी जारी है क्योंकि कई लोग इसे अच्छे निवेश का मौका मानते हैं. वहीं चांदी के भाव स्थिर रहने से औद्योगिक उपयोगकर्ता और सिक्का निवेशक राहत महसूस कर रहे हैं.
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विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के भावों पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति, वैश्विक आर्थिक स्थिति और भारत में मॉनसून की संभावनाएं प्रभाव डाल सकती हैं. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूत रहता है तो घरेलू कीमतें और बढ़ सकती हैं. वहीं चांदी के भाव भी औद्योगिक मांग के कारण ऊपर-नीचे होते रहते हैं. राजस्थान के निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे भावों की नियमित निगरानी करें और विश्वसनीय ज्वेलर्स या बैंक से ही सोना-चांदी खरीदें.
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इस समय सोने की खरीदारी करने वाले लोग 10 ग्राम के हिसाब से हिसाब लगा रहे हैं. 22 कैरेट सोने की बढ़ी हुई कीमत ₹1,43,640 के साथ कई मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए थोड़ी महंगी साबित हो रही है, लेकिन लंबे समय के निवेश के नजरिए से यह अभी भी आकर्षक माना जा रहा है. 24 कैरेट सोना ₹1,50,820 पर पहुंचने के बावजूद शुद्धता के कारण कुछ निवेशक इसे प्राथमिकता दे रहे हैं.
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चांदी के स्थिर भाव ₹2,75,000 प्रति किलो रहने से उन लोगों को फायदा हो रहा है जो बड़े पैमाने पर चांदी खरीदते हैं. राजस्थान में चांदी का इस्तेमाल ज्वेलरी के अलावा पूजा-पाठ, सिक्के और औद्योगिक कार्यों में भी होता है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में अगर मांग बढ़ी तो चांदी के भाव भी ऊपर जा सकते हैं.
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कुल मिलाकर आज सोने में हल्की तेजी और चांदी में स्थिरता का रुख देखा गया. निवेशकों को सतर्क रहते हुए बाजार के ट्रेंड पर नजर रखनी चाहिए.
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अगर आप राजस्थान में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज के भावों का ध्यान रखें और भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर फैसला लें.
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मौसम विभाग की तरह मौसम विभाग की तरह सोने-चांदी के भाव भी रोज बदलते रहते हैं, इसलिए विश्वसनीय स्रोतों से अपडेट लेते रहें.
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