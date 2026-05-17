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राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 17, 2026, 06:41 AM|Updated: May 17, 2026, 06:41 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भावों में तेज गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आई नरमी और रुपये की मजबूती के चलते स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुआ.

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22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए आज ₹1,44,540 रह गया, जो कल ₹1,47,790 था. इस तरह एक दिन में 10 ग्राम सोने पर ₹3,250 की भारी गिरावट आई है.
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इसी तरह 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 10 ग्राम के लिए आज ₹1,51,770 है, जबकि कल यह ₹1,55,180 प्रति 10 ग्राम था. यानी 24 कैरेट सोने में भी ₹3,410 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई. चांदी के भावों में और तेज गिरावट देखने को मिली.
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एक किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹2,90,000 है, जबकि कल यह ₹3,05,000 प्रति किलो था. इस प्रकार चांदी में एक दिन में पूरे ₹15,000 प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट आई है.
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राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और अलवर सहित पूरे प्रदेश में आज ज्वेलरी बाजार में मंदी छाई हुई है. जयपुर को देश के सबसे बड़े आभूषण बाजारों में से एक माना जाता है.
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यहां के जेवराती बाजारों में खरीदारी करने वाले ग्राहक आज थोड़े राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन बड़े खरीदार अभी भी इंतजार की मुद्रा में हैं. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों पर संकेत के कारण सोने की कीमतों में यह सुधार आया है.
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पिछले कुछ दिनों से सोने-चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर बने हुए थे, जिसके कारण शादी-ब्याह के सीजन में ग्राहकों को महंगे दाम चुकाने पड़ रहे थे. आज आई इस गिरावट से मध्यम वर्ग के लोगों को थोड़ी राहत मिली है. हालांकि ज्वेलर्स का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में और गिरावट आई तो खरीदारी बढ़ सकती है.
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वर्तमान में 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम ₹1,44,540 और 24 कैरेट सोने का ₹1,51,770 है. चांदी ₹2,90,000 प्रति किलो चल रही है. बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. वैश्विक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करेगा कि भाव किस दिशा में जाते हैं.
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राजस्थान के उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि बड़े निवेश से पहले कम से कम 2-3 दिनों के भावों का ट्रेंड देख लें. साथ ही हमेशा हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदें और BIS प्रमाणित ज्वेलर्स से ही लेन-देन करें. इस समय सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट शादी के सीजन को देखते हुए राहत भरी खबर साबित हो सकती है. लेकिन बाजार की अस्थिरता को देखते हुए विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.
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