/राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

Published: May 17, 2026, 06:41 AM | Updated: May 17, 2026, 06:41 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भावों में तेज गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आई नरमी और रुपये की मजबूती के चलते स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुआ.