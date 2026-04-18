/Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में मुंह के बल फिसला सोने के भाव, चांदी के भी तीखे हुए तेवर, जानें लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला.
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विशेषज्ञों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का असर पड़ रहा है. वैश्विक स्तर पर सोना अभी भी मजबूत स्तर पर कारोबार कर रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन के कारण राजस्थान में थोड़ी गिरावट आई है. ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि शादी-ब्याह के सीजन में सोने की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाले दिनों में भाव फिर से ऊपर जा सकते हैं.
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भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों और प्रमुख बाजार सूत्रों के अनुसार, राजस्थान (विशेष रूप से जयपुर) में 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,42,390 रही, जबकि कल यह ₹1,43,640 थी. इस प्रकार एक दिन में ₹1,250 की गिरावट दर्ज की गई. इसी तरह 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की दर आज ₹1,49,510 है, जो कल के ₹1,50,820 मुकाबले ₹1,310 कम है.
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चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत आज भी ₹2,75,000 बनी हुई है, जो कल के भाव के बराबर है. इस स्थिरता से बाजार में कुछ राहत महसूस की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया था.
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उपभोक्ताओं के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है. जो लोग सोना खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज की गिरावट एक अच्छा अवसर हो सकती है. विशेषकर 22 कैरेट सोना, जो आभूषण बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, आज सस्ता हुआ है. वहीं 24 कैरेट सोना निवेश के नजरिए से लोकप्रिय है और इसकी शुद्धता 99.9 प्रतिशत होती है.
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चांदी के भाव स्थिर रहने से चांदी के सिक्के, बर्तन और आभूषण खरीदने वालों को फिलहाल कोई नुकसान या फायदा नहीं हुआ है. चांदी का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी होता है, इसलिए इसके भाव पर वैश्विक औद्योगिक मांग का भी असर पड़ता है.
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राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में सोने-चांदी के भाव लगभग एक जैसे ही रहते हैं, हालांकि थोड़ी-बहुत स्थानीय भिन्नता हो सकती है. लोग हमेशा विश्वसनीय ज्वेलर्स या अधिकृत बैंक से ही सोना-चांदी खरीदें और जीएसटी बिल जरूर लें.