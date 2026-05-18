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राजस्थान में ठंडा पड़ा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें अपने शहर में सोने-चांदी का लेटेस्ट प्राइस

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 18, 2026, 06:18 AM|Updated: May 18, 2026, 06:18 AM

Rajasthan Gold Silver Price:  राजस्थान में आज 18 मई 2026 को सोने और चांदी के भाव पूरी तरह स्थिर रहे. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थानीय बाजार में कोई परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया. सर्राफा बाजार खुलने से पहले गोल्ड-सिल्वर के रेट में स्थिरता देखी गई है. हालांकि बाजार खुलने पर सोने-चांदी के भाव में बदलाव संभव है.

Rajasthan Gold Silver Price1/8
सराफा बाजार के कारोबारियों के अनुसार, आज 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,44,540 रुपये पर स्थिर रहा, जो कल के भाव के बराबर है. इसी प्रकार 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,51,770 रुपये रही. एक किलोग्राम चांदी का भाव भी 2,90,000 रुपये पर टिका रहा.
Rajasthan Gold Silver Price2/8
राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और फलौदी में आज सोने-चांदी के रेट में कोई उतार-चढ़ाव नहीं हुआ. व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और केंद्रीय बैंकों की नीतियों के कारण सोने की मांग में स्थिरता बनी हुई है. घरेलू बाजार में भी शादी-विवाह के सीजन की समाप्ति के बाद निवेश की मांग सामान्य स्तर पर है, जिसके चलते भावों में स्थिरता देखी जा रही है.
22 कैरेट सोना (10 ग्राम)3/8
आज ₹1,44,540 (कल ₹1,44,540) परिवर्तन: ₹0
24 कैरेट सोना (10 ग्राम)4/8
आज ₹1,51,770 (कल ₹1,51,770) परिवर्तन: ₹0
1 किलोग्राम चांदी5/8
आज ₹2,90,000 (कल ₹2,90,000) परिवर्तन: ₹0
Rajasthan Gold Silver Price6/8
राजस्थान में सोने की खपत मुख्य रूप से आभूषणों के रूप में होती है. त्योहारों और शादी के मौसम में मांग बढ़ जाती है, लेकिन वर्तमान में गर्मी के प्रचंड प्रकोप के कारण बाजार में आवाजाही कम है. भीषण गर्मी और लू के चलते लोग अनावश्यक खरीदारी से बच रहे हैं, जिससे बाजार में मंदी का माहौल है.
Rajasthan Gold Silver Price7/8
भावों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर खरीदारी करें. हमेशा BIS हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदें. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बाजारों में भावों की तुलना करें. निवेश के उद्देश्य से सोना खरीद रहे हैं तो 24 कैरेट गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का विकल्प भी देख सकते हैं.
Rajasthan Gold Silver Price8/8
राजस्थान सरकार द्वारा भी कीमती धातुओं के आयात और व्यापार पर नजर रखी जा रही है. जयपुर को देश के सबसे बड़े आभूषण निर्यात केंद्रों में से एक माना जाता है. स्थानीय कारीगरों का कहना है कि अगर भाव स्थिर रहे तो आने वाले महीनों में निर्यात बढ़ सकता है. आज 18 मई को राजस्थान में सोने और चांदी के भाव पूरी तरह स्थिर रहे. 22 कैरेट सोना 10 ग्राम ₹1,44,540, 24 कैरेट सोना ₹1,51,770 और एक किलो चांदी ₹2,90,000 पर बंद हुई. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक भावों में ज्यादा उतार-चढ़ाव की संभावना कम है, लेकिन वैश्विक घटनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए.
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Rajasthan Gold Silver Price

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