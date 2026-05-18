/राजस्थान में ठंडा पड़ा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें अपने शहर में सोने-चांदी का लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज 18 मई 2026 को सोने और चांदी के भाव पूरी तरह स्थिर रहे. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं में उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थानीय बाजार में कोई परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया. सर्राफा बाजार खुलने से पहले गोल्ड-सिल्वर के रेट में स्थिरता देखी गई है. हालांकि बाजार खुलने पर सोने-चांदी के भाव में बदलाव संभव है.