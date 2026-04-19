/Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में फिर महंगी हुई चांदी, सोने के भाव में भी उछाल, जानें Sunday को क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Published: Apr 19, 2026, 06:26 AM | Updated: Apr 19, 2026, 06:26 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में आज तेजी का रुख देखने को मिला. निवेशकों और गहने बनाने वालों के बीच बाजार में खासी चर्चा है.