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Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में फिर महंगी हुई चांदी, सोने के भाव में भी उछाल, जानें Sunday को क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 19, 2026, 06:26 AM|Updated: Apr 19, 2026, 06:26 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में आज तेजी का रुख देखने को मिला. निवेशकों और गहने बनाने वालों के बीच बाजार में खासी चर्चा है. 

Rajasthan Gold Silver Price1/8
22 कैरेट सोने की कीमत में ₹1,450 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि 24 कैरेट सोने में भी ₹1,520 की उछाल आई है. चांदी के भाव में भी 1 किलो पर ₹5,000 की मजबूत बढ़त देखी गई.
22 कैरेट सोना (10 ग्राम)2/8
आज ₹1,43,840 कल ₹1,42,390 बदलाव: ₹1,450 ▲
24 कैरेट सोना (10 ग्राम)3/8
आज ₹1,51,030 कल ₹1,49,510 बदलाव: ₹1,520 ▲
चांदी (1 किलो)4/8
आज ₹2,80,000 कल ₹2,75,000 बदलाव: ₹5,000 ▲
Rajasthan Gold Silver Price5/8
राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर में सोने-चांदी के रेट लगभग एक जैसे ही देखे जा रहे हैं. स्थानीय सर्राफ बाजार में सुबह से ही खरीदारों की अच्छी भीड़ नजर आई. खासकर 22 कैरेट सोने की डिमांड ज्यादा रही क्योंकि यह गहनों के लिए सबसे लोकप्रिय शुद्धता मानी जाती है.
Rajasthan Gold Silver Price6/8
विश्व बाजार में सोने की कीमतों में आई तेजी का असर भारत और राजस्थान पर भी पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितताओं, मुद्रास्फीति और डॉलर की कमजोरी के कारण निवेशक सोने की ओर रुख कर रहे हैं. इसके अलावा, घरेलू स्तर पर त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन की तैयारी भी डिमांड बढ़ा रही है. चांदी में बढ़ोतरी मुख्य रूप से औद्योगिक मांग और निवेश की वजह से हुई है.
Rajasthan Gold Silver Price7/8
राजस्थान में सोने की खरीदारी करने वाले लोग अब सावधानी बरत रहे हैं. कई सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सोने में 2-3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है. ऐसे में जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, वे अभी भी अच्छा मौका मान रहे हैं. वहीं, कुछ लोग कीमत और बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं.
उपभोक्ताओं के लिए सलाह8/8
गहने खरीदने से पहले कई जगहों पर रेट की तुलना जरूर करें. BIS हॉलमार्क वाले सोने ही खरीदें ताकि शुद्धता की गारंटी रहे. चांदी खरीदते समय भी हॉलमार्क चेक करें. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर रेट चेक करने के बाद ही फैसला लें.
Tags:
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