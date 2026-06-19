/राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में बड़ा फेर-बदल, जानें आज किस रेट पर मिलेगा सोना-चांदी

Published: Jun 19, 2026, 05:32 AM | Updated: Jun 19, 2026, 05:32 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुझान देखने को मिले. जहां सोने के दामों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया, वहीं चांदी की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है.

