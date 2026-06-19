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राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में बड़ा फेर-बदल, जानें आज किस रेट पर मिलेगा सोना-चांदी

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 19, 2026, 05:32 AM|Updated: Jun 19, 2026, 05:32 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुझान देखने को मिले. जहां सोने के दामों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया, वहीं चांदी की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई है. 
 

Rajasthan Gold Silver Price1/6

Rajasthan Gold Silver Price

लगातार ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे बुलियन बाजार में चांदी के भाव में आई कमी ने निवेशकों के साथ-साथ आम खरीदारों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर मांग और निवेशकों की रणनीति में बदलाव के चलते कीमती धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.
सोने के भाव में स्थिरता बरकरार2/6

सोने के भाव में स्थिरता बरकरार

आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने का भाव 1,39,540 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जो पिछले कारोबारी दिन के बराबर है. वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत भी 1,46,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर बनी हुई है. लगातार कई दिनों से रिकॉर्ड स्तर के आसपास कारोबार कर रहे सोने में फिलहाल कोई बड़ी हलचल देखने को नहीं मिली है. सर्राफा कारोबारियों के अनुसार निवेशक फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके कारण बाजार में सतर्कता का माहौल बना हुआ है.
चांदी में 5 हजार रुपये की बड़ी गिरावट3/6

चांदी में 5 हजार रुपये की बड़ी गिरावट

सोने के मुकाबले चांदी के बाजार में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला. राजस्थान में एक किलोग्राम चांदी का भाव घटकर 2,70,000 रुपये रह गया है, जबकि एक दिन पहले इसका भाव 2,75,000 रुपये प्रति किलो था. यानी चांदी की कीमत में एक ही दिन में 5,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है. यह गिरावट उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो चांदी में निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे थे.
खरीदारों के लिए राहत भरी खबर4/6

खरीदारों के लिए राहत भरी खबर

चांदी की कीमतों में आई गिरावट का सीधा फायदा आभूषण, चांदी के बर्तन और अन्य सजावटी वस्तुओं की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को मिल सकता है. आगामी विवाह और त्योहारों के सीजन को देखते हुए बाजार में चांदी की मांग बढ़ने की संभावना है. ऐसे में कीमतों में कमी खरीदारों को आकर्षित कर सकती है. हालांकि सोने के दाम स्थिर रहने से गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वालों को फिलहाल किसी अतिरिक्त राहत का इंतजार करना पड़ सकता है.
निवेशकों की नजर वैश्विक बाजार पर5/6

निवेशकों की नजर वैश्विक बाजार पर

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर इंडेक्स, ब्याज दरों और भू-राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती हैं. यदि वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोने की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिल सकती है. वहीं चांदी में भी मांग बढ़ने पर कीमतों में दोबारा उछाल संभव है.
आगे क्या रह सकते हैं संकेत?6/6

आगे क्या रह सकते हैं संकेत?

वर्तमान स्थिति को देखते हुए सर्राफा बाजार में सोना स्थिरता के दौर से गुजर रहा है, जबकि चांदी में उतार-चढ़ाव जारी है. निवेशकों और खरीदारों के लिए यह समय बाजार की चाल पर नजर रखने और सोच-समझकर निवेश या खरीदारी का फैसला लेने का माना जा रहा है. राजस्थान के बुलियन बाजार में फिलहाल सोना स्थिर है, लेकिन चांदी की कीमतों में आई गिरावट चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है.
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