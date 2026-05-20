/राजस्थान में चांदी के दाम ने मचाई आंधी, सोने के दाम भी भयंकर बढ़ोतरी, जानें लेटेस्ट रेट

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने के भाव में अच्छी तेजी दर्ज की गई है. स्थानीय Bullion बाजार में 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,44,790 पहुंच गया है, जो कल के मुकाबले ₹750 प्रति 10 ग्राम महंगा है. कल 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,44,040 प्रति 10 ग्राम था.