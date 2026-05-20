/राजस्थान में चांदी के दाम ने मचाई आंधी, सोने के दाम भी भयंकर बढ़ोतरी, जानें लेटेस्ट रेट

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने के भाव में अच्छी तेजी दर्ज की गई है. स्थानीय Bullion बाजार में 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,44,790 पहुंच गया है, जो कल के मुकाबले ₹750 प्रति 10 ग्राम महंगा है. कल 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,44,040 प्रति 10 ग्राम था.
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इसी तरह 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव आज ₹1,52,030 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि कल यह ₹1,51,240 प्रति 10 ग्राम था. यानी 24 कैरेट सोने में भी ₹790 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 1 किलोग्राम चांदी आज भी ₹3,00,000 पर स्थिर रही.
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देश और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच राजस्थान के बाजार भी प्रभावित हो रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशक सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है.
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राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर में आज सोने के भाव काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं. ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, शादी-विवाह के सीजन में मांग बढ़ने और अंतरराष्ट्रीय बाजार से सकारात्मक संकेत मिलने के कारण सोने में यह उछाल आया है.
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विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने के भाव और बढ़ सकते हैं. अगर वैश्विक स्तर पर कोई नया संकट उत्पन्न हुआ या अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर कोई नरमी आई तो सोना और महंगा हो सकता है. वहीं चांदी के भाव स्थिर रहने का मुख्य कारण औद्योगिक मांग में संतुलन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में साइडवेज ट्रेंड है.
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सोने की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे भाव चेक करने के बाद ही खरीदारी करें. 22 कैरेट और 24 कैरेट के अलावा हॉलमार्क वाले गहनों को ही प्राथमिकता दें. छोटी मात्रा में खरीदारी करने वाले लोग डिजिटल गोल्ड या सोने के ईटीएफ के विकल्प भी चुन सकते हैं.
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जयपुर के प्रमुख ज्वेलरी बाजारों जैसे जोहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार और चौड़ा रास्ता में आज सुबह से ही खरीदारों की अच्छी भीड़ देखी गई. कई दुकानदारों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज सोने की खरीदारी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है.
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बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अगले एक सप्ताह में 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,46,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है, जबकि 24 कैरेट सोना ₹1,53,500 तक पहुंचने की संभावना है. चांदी के भाव में भी हल्की तेजी आने की उम्मीद है, हालांकि बड़े बदलाव की संभावना कम है.
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राजस्थान में सोने-चांदी के भाव रोजाना बदलते रहते हैं, इसलिए निवेशकों और खरीदारों को भारत सरकार द्वारा अधिकृत BIS हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदने चाहिए. साथ ही कीमतों की तुलना विभिन्न दुकानों से अवश्य करें.
व्यापारियों और आम जनता को सलाह है कि वे किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की राय अवश्य लें. मौजूदा समय में सोना सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कीमतों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर ही फैसला लें.