/ओ हो, राजस्थान में आज डूबी सोने के भाव की नैया, चांदी भी आई हिसाब में, जानें लेटेस्ट रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर राजस्थान में सोने के भाव में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई नरमी का असर स्थानीय सर्राफा बाजार पर भी दिख रहा है.
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आज 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,43,390 रह गई है, जो कल ₹1,43,840 थी. इस प्रकार 22 कैरेट सोने में ₹450 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है. वहीं 24 कैरेट सोने का भाव भी घटकर ₹1,50,560 प्रति 10 ग्राम हो गया है. कल यह ₹1,51,030 था, यानी इसमें ₹470 की कमी दर्ज की गई है.
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चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है. 1 किलो चांदी आज भी ₹2,80,000 पर स्थिर बनी हुई है. कल भी चांदी का यही भाव था.
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राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर में सोने-चांदी के रेट लगभग एक समान देखे जा रहे हैं. स्थानीय सर्राफा बाजार में सुबह से ही खरीदारों की संख्या कम नजर आई. कई लोग गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ निवेशक अभी भी सतर्क हैं.
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विश्व बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कुछ देशों में आर्थिक स्थिरता के संकेतों के कारण सोने की मांग में थोड़ी कमी आई है. इसके अलावा, घरेलू स्तर पर भी त्योहारों का सीजन अभी दूर है, जिससे तत्काल डिमांड प्रभावित हुई है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण सोने के भाव फिर से ऊपर जा सकते हैं.
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सोना या चांदी खरीदने से पहले कई जगहों पर रेट की तुलना अवश्य करें. BIS हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें. अगर आप निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं तो वर्तमान गिरावट को अच्छा अवसर मान सकते हैं, लेकिन बाजार की निगरानी बनाए रखें. चांदी के भाव स्थिर होने से फिलहाल इसमें कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं दिख रहा है.
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मौजूदा रुझानों को देखते हुए आने वाले दिनों में सोने के भाव में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई बड़ी घटना होती है तो कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं. राजस्थान के सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि इस समय बाजार थोड़ा सतर्क है और खरीदार इंतजार की मुद्रा में हैं.
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कुल मिलाकर, आज राजस्थान में सोने के भाव में मामूली गिरावट देखने को मिली है, जबकि चांदी पूरी तरह स्थिर रही. अगर आप शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज के रेट नोट कर लें और बाजार की गतिविधियों पर नजर रखें. बाजार बंद होने तक यदि कोई नया अपडेट आता है तो भावों में और बदलाव संभव है. इसलिए नियमित रूप से विश्वसनीय स्रोतों से रेट चेक करते रहें.