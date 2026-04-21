/ओ हो, राजस्थान में आज डूबी सोने के भाव की नैया, चांदी भी आई हिसाब में, जानें लेटेस्ट रेट

Published: Apr 21, 2026, 06:49 AM | Updated: Apr 21, 2026, 06:49 AM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर राजस्थान में सोने के भाव में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई नरमी का असर स्थानीय सर्राफा बाजार पर भी दिख रहा है.

