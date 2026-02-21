आज 21 फरवरी को राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,47,040 रुपये पहुंच गई है, जो कल यानी 20 फरवरी को 1,44,190 रुपये थी. इस तरह एक दिन में 2,850 रुपये की तेजी दर्ज की गई है.