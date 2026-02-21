Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में सोना-चांदी के दाम में भयंकर बढ़ोतरी, एकदम से बढ़ें भाव, जानें अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट रेट

Rajasthan Gold Silver Price, 21 February: राजस्थान में सोना-चांदी के दामों में भयंकर बढ़ोतरी देखी जा रही है, जहां भाव अचानक तेजी से ऊपर चढ़ गए हैं. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Feb 21, 2026, 12:14 PM IST | Updated:Feb 21, 2026, 12:14 PM IST
1/9

Rajasthan Gold Silver Price

Rajasthan Gold Silver Price1/9
आज 21 फरवरी को राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,47,040 रुपये पहुंच गई है, जो कल यानी 20 फरवरी को 1,44,190 रुपये थी. इस तरह एक दिन में 2,850 रुपये की तेजी दर्ज की गई है.
2/9

Rajasthan Gold Silver Price

Rajasthan Gold Silver Price2/9
इसी तरह 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,54,390 रुपये हो गया है, जबकि कल यह 1,51,400 रुपये पर था. यहां बदलाव 2,990 रुपये का उछाल रहा है. यह वृद्धि वैश्विक स्तर पर सोने की मजबूत मांग, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण हुई है.