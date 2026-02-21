Published:Feb 21, 2026, 12:14 PM IST | Updated:Feb 21, 2026, 12:14 PM IST
Rajasthan Gold Silver Price
आज 21 फरवरी को राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,47,040 रुपये पहुंच गई है, जो कल यानी 20 फरवरी को 1,44,190 रुपये थी. इस तरह एक दिन में 2,850 रुपये की तेजी दर्ज की गई है.
Rajasthan Gold Silver Price
इसी तरह 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,54,390 रुपये हो गया है, जबकि कल यह 1,51,400 रुपये पर था. यहां बदलाव 2,990 रुपये का उछाल रहा है. यह वृद्धि वैश्विक स्तर पर सोने की मजबूत मांग, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण हुई है.