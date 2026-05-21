/अरे बाप रे... राजस्थान में गोल्ड के रेट ने मचाई तबाही, चांदी के प्राइस की डूबी नैया, जानें लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में सोने-चांदी के व्यापारियों और आम निवेशकों में आज बाजार खुलते ही चर्चा का केंद्र इन मूल्यों की उतार-चढ़ाव रहा.
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राजस्थान में आज 22 कैरेट सोने के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,46,190 पहुंच गई, जबकि कल यह ₹1,44,790 प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में ₹1,400 की बढ़ोतरी देखने को मिली है.
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इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़कर 10 ग्राम के लिए ₹1,53,500 हो गई है, जो कल ₹1,52,030 थी. इसमें ₹1,470 की तेजी आई है. वहीं चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई. एक किलोग्राम चांदी की कीमत आज ₹2,85,000 रह गई, जबकि कल यह ₹3,00,000 प्रति किलो थी. इस प्रकार ₹15,000 की बड़ी गिरावट देखी गई है.
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22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषणों के लिए इस्तेमाल होता है और राजस्थानी बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है. शादी-विवाह के सीजन, त्योहारों और निवेश के रूप में लोग 22 कैरेट गोल्ड को पसंद करते हैं. आज की इस ₹1,400 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी से कई छोटे व्यापारियों और ग्राहकों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखी गई. कुछ खरीदारों ने इसे अच्छा निवेश मौका मानते हुए खरीदारी की, जबकि कुछ ने कीमतें और बढ़ने का इंतजार करने का फैसला किया. 24 कैरेट सोना शुद्ध रूप में होता है और मुख्य रूप से निवेश व बार के रूप में खरीदा जाता है. इसकी कीमत में ₹1,470 की बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय गोल्ड प्राइस के ट्रेंड को दर्शाती है. राजस्थान में सोने के आयात, स्थानीय मेकर्स और ज्वेलर्स की लागत भी इन दामों से सीधे प्रभावित होती है.
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22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषणों के लिए इस्तेमाल होता है और राजस्थानी बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है. शादी-विवाह के सीजन, त्योहारों और निवेश के रूप में लोग 22 कैरेट गोल्ड को पसंद करते हैं. आज की इस ₹1,400 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी से कई छोटे व्यापारियों और ग्राहकों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखी गई. कुछ खरीदारों ने इसे अच्छा निवेश मौका मानते हुए खरीदारी की, जबकि कुछ ने कीमतें और बढ़ने का इंतजार करने का फैसला किया. 24 कैरेट सोना शुद्ध रूप में होता है और मुख्य रूप से निवेश व बार के रूप में खरीदा जाता है. इसकी कीमत में ₹1,470 की बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय गोल्ड प्राइस के ट्रेंड को दर्शाती है. राजस्थान में सोने के आयात, स्थानीय मेकर्स और ज्वेलर्स की लागत भी इन दामों से सीधे प्रभावित होती है.
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चांदी की कीमत में आई ₹15,000 प्रति किलो की गिरावट बाजार को चौंकाने वाली रही. कल तक मजबूत रहने के बाद आज अचानक मंदी आ गई. चांदी का उपयोग उद्योगों में खासकर सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल क्षेत्र में होता है. राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में चांदी की मांग रहती है, लेकिन आज की गिरावट से स्टॉकिस्टों ने सतर्कता बरती. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चांदी की कीमत में यह सुधार अस्थायी हो सकता है और आने वाले दिनों में फिर रिकवरी देखने को मिल सकती है.
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राजस्थान सरकार की ओर से भी कीमती धातुओं पर नजर रखी जा रही है. जीएसटी और अन्य टैक्स व्यवस्था के कारण ज्वेलर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. आज के मूल्यों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति 10 ग्राम 22 कैरेट सोना खरीदता है तो उसे ₹1,46,190 का खर्च आएगा. इसी प्रकार 24 कैरेट में ₹1,53,500 देने होंगे. चांदी के मामले में 1 किलो के लिए ₹2,85,000 की राशि लगेगी.
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बाजार विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेशकों को सोने-चांदी में निवेश से पहले अंतरराष्ट्रीय ट्रेंड, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल की कीमतें और भू-राजनीतिक घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए. अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टिकोण से सोना सुरक्षित निवेश माना जाता है, जबकि चांदी में अधिक उतार-चढ़ाव रहता है.