/अरे बाप रे... राजस्थान में गोल्ड के रेट ने मचाई तबाही, चांदी के प्राइस की डूबी नैया, जानें लेटेस्ट प्राइस

Published: May 21, 2026, 06:07 AM | Updated: May 21, 2026, 06:07 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में सोने-चांदी के व्यापारियों और आम निवेशकों में आज बाजार खुलते ही चर्चा का केंद्र इन मूल्यों की उतार-चढ़ाव रहा.