/राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट,इतना सस्ता हुआ 10 ग्राम गोल्ड

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भाव में काफी गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के दामों में आई नरमी और रुपए की मजबूती के चलते स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुए हैं.