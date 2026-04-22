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राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में गिरावट,इतना सस्ता हुआ 10 ग्राम गोल्ड

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 22, 2026, 06:03 AM|Updated: Apr 22, 2026, 06:03 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी के भाव में काफी गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के दामों में आई नरमी और रुपए की मजबूती के चलते स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुए हैं. 

Rajasthan Gold Silver Price1/9
22 कैरेट गोल्ड के 10 ग्राम का भाव आज ₹1,43,390 रह गया, जबकि कल यह ₹1,43,840 प्रति 10 ग्राम था. इस तरह एक दिन में ₹450 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है. वहीं 24 कैरेट गोल्ड (शुद्ध सोना) के 10 ग्राम का रेट आज ₹1,50,560 है, जो कल ₹1,51,030 था. यानी 24 कैरेट गोल्ड में भी ₹470 प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई.
Rajasthan Gold Silver Price2/9
चांदी के भाव में भी भारी गिरावट देखने को मिली है. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹2,75,000 है, जबकि कल यह ₹2,80,000 प्रति किलो था. इस हिसाब से चांदी में एक दिन में ₹5,000 प्रति किलो की भारी गिरावट आई है.
Rajasthan Gold Silver Price3/9
राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा के सर्राफा बाजारों में आज सुबह से ही सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख देखा गया.
Rajasthan Gold Silver Price4/9
व्यापारियों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के भाव दबाव में आए. भारत में भी आयातित सोने की मांग थोड़ी कम होने से स्थानीय भाव प्रभावित हुए हैं.
Rajasthan Gold Silver Price5/9
विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय सोने में गिरावट अच्छा खरीदारी का मौका हो सकता है. शादी-विवाह के सीजन में सोने की डिमांड आमतौर पर बढ़ती है, लेकिन इस बार भाव में आई कमी के कारण ग्राहक थोड़ा सक्रिय नजर आ रहे हैं. ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में लगातार ऊपर जाने के बाद आज राहत मिली है. हालांकि, भविष्य में भाव फिर से बढ़ सकते हैं, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए.
Rajasthan Gold Silver Price6/9
राजस्थान सरकार के वाणिज्य विभाग के अनुसार, राज्य में सोने-चांदी का कारोबार पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होना चाहिए. ग्राहकों को हमेशा हॉलमार्क वाले जेवर ही खरीदने की सलाह दी जाती है.
आज के ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम)7/9
22 कैरेट गोल्ड: ₹1,43,390 24 कैरेट गोल्ड: ₹1,50,560
कल के भाव8/9
22 कैरेट: ₹1,43,840 24 कैरेट: ₹1,51,030
चांदी (1 किलो)9/9
आज: ₹2,75,000 कल: ₹2,80,000
Tags:
Rajasthan Gold Silver Price
Rajasthan Gold Silver Rate

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