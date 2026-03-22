Rajasthan Gold-Silver: राजस्थान में फिर डूबी सोने-चांदी की नैया, आज भयंकर गिरावट के साथ सर्राफा बाजार में बिकेगा गोल्ड-सिल्वर, जानें लेटेस्ट प्राइस

Published:Mar 22, 2026, 06:10 AM IST | Updated:Mar 22, 2026, 06:10 AM IST
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Rajasthan Gold Silver Price Today
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Photograph: AI image
बैंकबाजार और अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुसार, राजस्थान (जयपुर सहित) में 22 कैरेट सोने की कीमत आज 10 ग्राम के लिए ₹1,34,840 है, जबकि कल यह ₹1,39,390 थी. इससे 10 ग्राम पर ₹4,550 की कमी आई है. इसी तरह 24 कैरेट सोने का भाव आज 10 ग्राम के लिए ₹1,41,580 रहा, जो कल ₹1,46,360 था, यानी ₹4,780 की गिरावट.
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प्रति ग्राम हिसाब से 22 कैरेट सोना आज ₹13,484 पर है, जबकि कल ₹13,939 था. 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम ₹14,158 पर ट्रेड कर रहा है. यह गिरावट वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में आई नरमी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती से जुड़ी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद अब सुधार की प्रक्रिया चल रही है, जिससे शादी-विवाह के सीजन में खरीदारी करने वालों को फायदा हो सकता है.