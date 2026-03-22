Rajasthan Gold-Silver: राजस्थान में फिर डूबी सोने-चांदी की नैया, आज भयंकर गिरावट के साथ सर्राफा बाजार में बिकेगा गोल्ड-सिल्वर, जानें लेटेस्ट प्राइस

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प्रति ग्राम हिसाब से 22 कैरेट सोना आज ₹13,484 पर है, जबकि कल ₹13,939 था. 24 कैरेट सोना प्रति ग्राम ₹14,158 पर ट्रेड कर रहा है. यह गिरावट वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में आई नरमी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती से जुड़ी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के दिनों में सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद अब सुधार की प्रक्रिया चल रही है, जिससे शादी-विवाह के सीजन में खरीदारी करने वालों को फायदा हो सकता है.