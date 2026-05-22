/राजस्थान में सोना-चांदी ने आज फिर तोड़े रिकॉर्ड, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भावों में काफी तेजी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूत स्थिति और रुपए की कुछ कमजोरी के चलते स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुए हैं.
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Rajasthan Gold Silver Price
22 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,47,640 पहुंच गई है, जो कल ₹1,46,190 थी. इस तरह एक दिन में ही 10 ग्राम सोने में ₹1,450 की बढ़ोतरी हुई है. वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोने की 10 ग्राम कीमत आज ₹1,55,020 हो गई है, जबकि कल यह ₹1,53,500 थी. यानी शुद्ध सोने में भी ₹1,520 प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है.
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चांदी के भावों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत आज ₹2,90,000 पहुंच गई है, जबकि कल यह ₹2,85,000 थी. एक दिन में चांदी में ₹5,000 प्रति किलोग्राम की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
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राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर के सर्राफ बाजारों में आज सुबह से ही खरीदारों की अच्छी भीड़ नजर आई. ज्वेलर्स का कहना है कि शादी-विवाह के सीजन की तैयारी में लोग सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे मांग बढ़ी है. इसके अलावा वैश्विक अनिश्चितताओं और महंगाई के डर के कारण निवेश के तौर पर भी सोने की डिमांड बढ़ रही है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के भाव मजबूत हो रहे हैं. भारत में भी त्योहारों और शादी सीजन की वजह से घरेलू मांग अच्छी बनी हुई है, जिसका सीधा असर राजस्थान के बाजार पर पड़ रहा है.
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राजस्थानी बाजार में 22 कैरेट सोना सबसे ज्यादा बिकता है क्योंकि आभूषणों के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है. आज के भावों को देखते हुए अगर कोई व्यक्ति 10 ग्राम 22 कैरेट सोना खरीदता है तो उसे कल की तुलना में ₹1,450 ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं. चांदी भी निवेश और पूजा-पाठ के काम में आने के कारण महंगी हुई है.
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राजस्थानी बाजार में 22 कैरेट सोना सबसे ज्यादा बिकता है क्योंकि आभूषणों के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है. आज के भावों को देखते हुए अगर कोई व्यक्ति 10 ग्राम 22 कैरेट सोना खरीदता है तो उसे कल की तुलना में ₹1,450 ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं. चांदी भी निवेश और पूजा-पाठ के काम में आने के कारण महंगी हुई है.
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स्थानीय सर्राफ एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में यही रुझान रहा तो कीमतें और बढ़ सकती हैं. हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंचे भावों पर कुछ मुनाफावसूली भी हो सकती है, जिससे भावों में हल्की गिरावट आ सकती है.
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उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि सोने-चांदी की खरीदारी से पहले कई दुकानों पर भाव की तुलना अवश्य करें. BIS हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें और मेकिंग चार्ज, GST व अन्य शुल्कों को ध्यान में रखें. बड़े निवेश के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड का विकल्प भी चुन सकते हैं. कुल मिलाकर, राजस्थान में आज सोने और चांदी दोनों ही की कीमतों में अच्छी तेजी आई है. 22 कैरेट सोना ₹1,47,640 और 24 कैरेट सोना ₹1,55,020 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 1 किलो चांदी ₹2,90,000 के स्तर पर आ गई है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भावों पर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और रुपए की चाल का सबसे ज्यादा असर रहेगा.