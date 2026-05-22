/राजस्थान में सोना-चांदी ने आज फिर तोड़े रिकॉर्ड, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Published: May 22, 2026, 06:21 AM | Updated: May 22, 2026, 06:21 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भावों में काफी तेजी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मजबूत स्थिति और रुपए की कुछ कमजोरी के चलते स्थानीय बाजार भी प्रभावित हुए हैं.

