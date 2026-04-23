/Rajasthan Gold Silver: राजस्थान में सोने के साथ चांदी के दाम में गिरावट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

Published: Apr 23, 2026, 06:45 AM | Updated: Apr 23, 2026, 06:45 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख और स्थानीय मांग-आपूर्ति के प्रभाव से कीमती धातुओं के दाम प्रभावित हो रहे हैं.