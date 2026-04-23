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Rajasthan Gold Silver: राजस्थान में सोने के साथ चांदी के दाम में गिरावट, जानें अपने शहर के लेटेस्ट प्राइस

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 23, 2026, 06:45 AM|Updated: Apr 23, 2026, 06:45 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख और स्थानीय मांग-आपूर्ति के प्रभाव से कीमती धातुओं के दाम प्रभावित हो रहे हैं. 

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राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर समेत पूरे प्रदेश में 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए आज ₹1,42,890 दर्ज किया गया है, जबकि कल यह भाव ₹1,43,390 था. इस प्रकार एक दिन में ₹500 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है.
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22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषणों के निर्माण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसमें शुद्धता का अच्छा संतुलन होता है. इस गिरावट से उन लोगों को थोड़ी राहत मिली है जो शादी-ब्याह या त्योहारों के मौके पर गहने बनाने की योजना बना रहे थे. हालांकि, अभी भी भाव काफी ऊंचे स्तर पर हैं, इसलिए खरीदारी से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए.
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इसी तरह 24 कैरेट सोने ( purest form ) की बात करें तो 10 ग्राम के लिए आज का भाव ₹1,50,030 है, जबकि कल यह ₹1,50,560 था. यानी एक दिन में ₹530 की कमी आई है. 24 कैरेट सोना निवेश के नजरिए से ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें शुद्धता 99.9% होती है. राजस्थान के निवेशक और सोने के प्रेमी अक्सर 24 कैरेट सोने को सुरक्षित विकल्प मानते हैं.
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चांदी के बाजार में आज उछाल देखा गया है. 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹2,80,000 पहुंच गया है, जबकि कल यह ₹2,75,000 था. इस प्रकार मात्र एक दिन में ₹5,000 प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है. चांदी की यह बढ़ोतरी औद्योगिक मांग, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल क्षेत्र में बढ़ती उपयोगिता के कारण हो रही है. राजस्थान में चांदी का इस्तेमाल न केवल आभूषणों बल्कि पूजा-पाठ की सामग्री और सजावटी वस्तुओं में भी बड़े पैमाने पर होता है.
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सोने-चांदी के भाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क और लंदन के कमोडिटी बाजारों, डॉलर की मजबूती, वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति और भू-राजनीतिक तनावों से काफी प्रभावित रहते हैं. हाल के दिनों में अमेरिका-चीन व्यापार संबंध, मध्य पूर्व की स्थिति और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों ने इन कीमतों को प्रभावित किया है. भारत में सोने की मांग त्योहारों, शादियों और निवेश के कारण लगातार बनी रहती है. राजस्थान जैसे राज्य में जहां सोने-चांदी का सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है, वहां इन भावों में होने वाले बदलाव पूरे परिवार की वित्तीय योजना को प्रभावित करते हैं.
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राजस्थान के सोना-चांदी व्यापारियों और ज्वेलर्स का कहना है कि इस समय बाजार में मध्यम स्तर की खरीदारी हो रही है. लोग भाव में गिरावट का इंतजार कर रहे हैं ताकि अच्छे दाम पर खरीद सकें. विशेष रूप से 22 कैरेट सोने की मांग आभूषणों के लिए बनी हुई है, जबकि 24 कैरेट सोने की खरीदारी निवेशकों द्वारा की जा रही है. चांदी की तेजी से कुछ ज्वेलर्स ने स्टॉक बढ़ाने का फैसला लिया है.
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उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे हमेशा BIS हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदें. भाव की तुलना विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से करें और GST, मेकिंग चार्ज तथा अन्य खर्चों को ध्यान में रखें. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और स्थानीय ज्वेलर्स दोनों से भाव की जांच कर लें.
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