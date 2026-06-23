/राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट ने काटा उधम, आज इस बंपर भाव में मिलेगा सोना-चांदी

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोना-चांदी के दामों में आज कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. सर्राफा बाजार में लगातार स्थिरता बनी हुई है, जिससे निवेशकों और खरीदारी की योजना बना रहे ग्राहकों को राहत मिली है. मंगलवार को जारी ताजा दरों के अनुसार 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है.
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यह कीमत सोमवार के मुकाबले बिल्कुल समान है, जिसके चलते सोने की कीमत में किसी भी प्रकार का उतार-चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया. वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव भी स्थिर रहा और यह 1,41,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता नजर आया. पिछले दिन भी यही कीमत थी, इसलिए सोने के बाजार में फिलहाल स्थिर रुख बना हुआ है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में सीमित हलचल और डॉलर इंडेक्स में स्थिरता के कारण घरेलू बाजार में भी दाम स्थिर बने हुए हैं.
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हालांकि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, ब्याज दरों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के आधार पर आने वाले दिनों में कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है. ऐसे में निवेशकों की नजर अंतरराष्ट्रीय संकेतकों पर बनी हुई है.
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सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी आज कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,55,000 रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के समान है.
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चांदी की कीमतों में शून्य रुपये का बदलाव दर्ज होने से व्यापारियों और खरीदारों के बीच स्थिरता का माहौल बना हुआ है. औद्योगिक मांग और निवेशकों की रुचि के चलते चांदी की कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन फिलहाल बाजार में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया.
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बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सोना और चांदी दोनों की कीमतों में स्थिरता ऐसे लोगों के लिए अच्छा अवसर मानी जा रही है जो निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं. शादी-विवाह और त्योहारों के सीजन से पहले यदि कीमतें इसी तरह नियंत्रित रहती हैं तो आभूषणों की मांग बढ़ सकती है.
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फिलहाल राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों अपने पिछले स्तर पर कायम हैं और निवेशकों को किसी बड़े बदलाव का इंतजार है. आने वाले दिनों में वैश्विक बाजार के रुख के आधार पर कीमती धातुओं की कीमतों में नई दिशा देखने को मिल सकती है.