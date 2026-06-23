/राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट ने काटा उधम, आज इस बंपर भाव में मिलेगा सोना-चांदी

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोना-चांदी के दामों में आज कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है. सर्राफा बाजार में लगातार स्थिरता बनी हुई है, जिससे निवेशकों और खरीदारी की योजना बना रहे ग्राहकों को राहत मिली है. मंगलवार को जारी ताजा दरों के अनुसार 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है.

