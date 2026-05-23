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Gold Silver Price: राजस्थान सर्राफा बाजार में हलचल! सोने में इतने रुपये की गिरावट, चांदी ने मारी 5000 रुपये की छलांग

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 23, 2026, 06:34 AM|Updated: May 23, 2026, 06:34 AM

Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है.

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राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में पिछले 24 घंटे के दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. जहां 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भावों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं चांदी ने एक दिन में ही 5 हजार रुपये की बड़ी छलांग लगाकर बाजार में हलचल मचा दी है. लगातार बदलते भावों के कारण निवेशक, ज्वेलरी कारोबारी और शादी-विवाह की खरीदारी करने वाले लोग पूरी तरह से बाजार पर नजर रखे हुए हैं.
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ताजा अपडेट के अनुसार, राजस्थान के प्रमुख सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोने का भाव आज 10 ग्राम के लिए 1,47,240 रुपये दर्ज किया गया, जो कल की तुलना में 400 रुपये सस्ता है. इसी तरह 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,54,600 रुपये रह गई है, जिसमें 420 रुपये की गिरावट आई है. इस नरमी से आम खरीदारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट अल्पकालिक हो सकती है.
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दूसरी ओर चांदी के भावों में तेजी देखी गई है. 1 किलो चांदी का भाव आज 2,95,000 रुपये पहुंच गया है, जबकि कल यह 2,90,000 रुपये पर था. यानी मात्र एक दिन में चांदी में 5,000 रुपये का उछाल दर्ज किया गया है. इस तेजी ने पूरे बाजार को चौंका दिया है.
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सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनावों का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है. इसके अलावा शादी का सीजन शुरू होने के कारण सोने-चांदी की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कीमतों को प्रभावित कर रही है.
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राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर जैसे बड़े शहरों के सर्राफा बाजारों में इन दिनों काफी रौनक है. कई निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में देख रहे हैं, जबकि मध्यम वर्ग के परिवार शादी के लिए गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं. सोने के भाव में आई गिरावट से खरीदारों को फायदा हुआ है, लेकिन चांदी की तेज बढ़ोतरी ने उन्हें थोड़ा निराश किया है.
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बाजार के जानकारों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में फिर से तेजी आ सकती है. वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं और त्योहारों का मौसम भी करीब आ रहा है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बनी रही, तो राजस्थान समेत पूरे देश में कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती हैं.
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