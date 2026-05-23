/Gold Silver Price: राजस्थान सर्राफा बाजार में हलचल! सोने में इतने रुपये की गिरावट, चांदी ने मारी 5000 रुपये की छलांग

Published: May 23, 2026, 06:34 AM | Updated: May 23, 2026, 06:34 AM

Gold Silver Price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है.