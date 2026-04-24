Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में महा गिरावट, इन शहरों में सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में महा गिरावट, इन शहरों में सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें लेटेस्ट रेट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 24, 2026, 05:45 AM|Updated: Apr 24, 2026, 05:45 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने के भाव में नरमी देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं में आई गिरावट और रुपये की मजबूती के कारण स्थानीय बाजार में भी सोने-चांदी के दाम घट गए हैं. 

Rajasthan Gold Silver Price1/7
आज 24 अप्रैल 2026 को राजस्थान में 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत ₹1,41,790 है, जबकि कल (23 अप्रैल) यह ₹1,42,890 प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में 22 कैरेट गोल्ड के भाव में ₹1,100 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है.
Rajasthan Gold Silver Price2/7
इसी तरह 24 कैरेट शुद्ध सोने की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,48,880 है, जो कल ₹1,50,030 थी. 24 कैरेट गोल्ड में भी एक दिन में ₹1,150 प्रति 10 ग्राम की कमी आई है.
Rajasthan Gold Silver Price3/7
चांदी के भाव में भी काफी नरमी देखी गई है. राजस्थान में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,70,000 है, जबकि कल यह ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम थी. इस प्रकार चांदी के दाम में एक दिन में ₹5,000 प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई है.
Rajasthan Gold Silver Price4/7
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के दिनों में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक संकेतों के कारण सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. निवेशकों की तरफ से सोने की मांग में थोड़ी कमी आने तथा कुछ इलाकों में मुनाफावसूली के कारण आज कीमतें नीचे आई हैं. हालांकि, लंबे समय में सोना अभी भी सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जा रहा है.
Rajasthan Gold Silver Price5/7
राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा में सोने-चांदी के भाव लगभग समान हैं. स्थानीय आभूषण बाजार में आज खरीदारी करने वालों को कल की तुलना में थोड़ी राहत मिली है. खासकर शादी-ब्याह के सीजन में सोने की खरीदारी करने वाले लोग आज कम दाम पर कुछ मात्रा में निवेश कर सकते हैं.
Rajasthan Gold Silver Price6/7
विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना खरीदने से पहले आज के लेटेस्ट रेट की पुष्टि अवश्य कर लें क्योंकि कीमतें बाजार की स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं. मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य टैक्स को ध्यान में रखकर ही अंतिम कीमत तय करनी चाहिए.
Rajasthan Gold Silver Price7/7
जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह गिरावट खरीदारी का अच्छा अवसर हो सकता है, लेकिन बाजार की अस्थिरता को देखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए. आने वाले दिनों में वैश्विक घटनाओं, मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक तनाव के आधार पर सोने-चांदी के भाव फिर से बदल सकते हैं.
Tags:
Rajasthan Gold Silver Price
Rajasthan Gold Silver Price Today

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दरगाह कमेटी कर्मचारियों की गिरफ्तारी से बढ़ा विवाद, मामला गरमाया, तीन कर्मचारियों पर आरोप

दरगाह कमेटी कर्मचारियों की गिरफ्तारी से बढ़ा विवाद, मामला गरमाया, तीन कर्मचारियों पर आरोप

ajmer news

2

Jaipur News: राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, डिस्कॉम CMD पर ACB जांच के निर्देश

jaipur news
3

Rajasthan News: नीमकाथाना में लगी भीषण आग, पशुओं को बचाने में किसान झुलसा, नकदी समेत सब कुछ जलकर राख

Sikar news
4

जालोर-बाड़मेर हाइवे पर भयंकर सड़क हादसा, एक की मौके पर मौत, 5 घायल, 3 की हालत गंभीर

Pratapgarh Road Accident
5

नागौर में मिला खून से लथपथ शव, चाकू पर भी मिले ब्लड के निशान, मचा हड़कंप

rajasthan crime news