/राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में महा गिरावट, इन शहरों में सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें लेटेस्ट रेट

Published: Apr 24, 2026, 05:45 AM | Updated: Apr 24, 2026, 05:45 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने के भाव में नरमी देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं में आई गिरावट और रुपये की मजबूती के कारण स्थानीय बाजार में भी सोने-चांदी के दाम घट गए हैं.