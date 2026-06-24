/OMG! राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में भयंकर गिरावट! जल्दी से बनवा लो गोल्ड-सिल्वर की ज्वेलरी

Published: Jun 24, 2026, 06:26 AM | Updated: Jun 24, 2026, 06:26 AM

Gold Silver Prices: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों और निवेशकों को राहत मिली है.