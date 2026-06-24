/OMG! राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में भयंकर गिरावट! जल्दी से बनवा लो गोल्ड-सिल्वर की ज्वेलरी

Gold Silver Prices: राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों और निवेशकों को राहत मिली है.
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कई दिनों की स्थिरता के बाद कीमती धातुओं के दामों में आई इस कमी ने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है. खासतौर पर शादी-विवाह या निवेश के लिए सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह अच्छा मौका माना जा रहा है.
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ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 22 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,34,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जो पिछले कारोबारी दिन 1,34,940 रुपये था.
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इस तरह इसमें 150 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, 24 कैरेट सोने की कीमत भी कम होकर 1,41,530 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है, जो पहले 1,41,690 रुपये थी, यानी इसमें 160 रुपये की कमी आई है.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में नरमी और डॉलर की चाल का असर घरेलू बाजार पर पड़ा है.
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यही वजह है कि राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में सोने के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. हालांकि यह गिरावट ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन लंबे समय से ऊंचे स्तर पर चल रहे दामों में कमी को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.
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सोने के मुकाबले चांदी की कीमतों में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है. राजस्थान में आज चांदी का भाव 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 2,55,000 रुपये था. इस तरह चांदी में एक ही दिन में 5,000 रुपये की बड़ी गिरावट आई है, जिससे निवेशकों और ज्वैलर्स दोनों को राहत मिली है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक स्थिति, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव सोना-चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में निवेशकों को बाजार पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है.
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फिलहाल, राजस्थान के बाजार में सोना और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं, जो खरीदारी के लिए एक अच्छा अवसर माना जा रहा है.