/राजस्थान में आज धराशायी हुए सोने-चांदी के रेट, जानें आपके शहर में क्या है प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोने और चांदी के भाव में आज गिरावट दर्ज की गई है. भारतीय सर्राफा बाजार में अंतरराष्ट्रीय कीमतों और रुपये की मजबूती के प्रभाव से आज 22 कैरेट सोने के भाव में ₹550 प्रति 10 ग्राम की कमी आई है.