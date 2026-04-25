/राजस्थान में आज धराशायी हुए सोने-चांदी के रेट, जानें आपके शहर में क्या है प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोने और चांदी के भाव में आज गिरावट दर्ज की गई है. भारतीय सर्राफा बाजार में अंतरराष्ट्रीय कीमतों और रुपये की मजबूती के प्रभाव से आज 22 कैरेट सोने के भाव में ₹550 प्रति 10 ग्राम की कमी आई है.
चांदी के भाव में भी काफी नरमी आई है. 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹2,65,000 है, जबकि कल यह ₹2,70,000 प्रति किलोग्राम था. यानी एक दिन में चांदी के भाव में ₹5,000 की भारी गिरावट दर्ज की गई है.
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राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और अजमेर में सोने-चांदी के दाम लगभग एक समान हैं. आज की यह गिरावट निवेशकों और गहनों की खरीदारी करने वालों के लिए राहत भरी खबर साबित हो सकती है. विशेष रूप से शादी-ब्याह के सीजन में सोने की खरीदारी करने वाले लोग इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं. हालांकि, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के कारण सोने के भाव में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.
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सोने की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX), अमेरिकी डॉलर की मजबूती, वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, महंगाई के आंकड़े और भू-राजनीतिक तनाव पर निर्भर करती हैं. हाल के दिनों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार संबंधों, मध्य पूर्व में तनाव और केंद्रीय बैंकों की नीतियों ने सोने को आकर्षक निवेश विकल्प बनाए रखा है. लेकिन आज रुपये में आई मजबूती और कुछ मुनाफावसूली के कारण घरेलू बाजार में दाम नीचे आए हैं.
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राजस्थान में सोने की मांग हमेशा ऊंची रहती है क्योंकि यहां विवाह, त्योहार और निवेश दोनों के लिए सोना खरीदा जाता है. 22 कैरेट सोना गहनों के लिए सबसे लोकप्रिय है क्योंकि इसमें मजबूती और चमक दोनों का अच्छा संतुलन होता है. वहीं 24 कैरेट सोना शुद्ध निवेश के लिए पसंद किया जाता है. चांदी का इस्तेमाल न केवल गहनों बल्कि औद्योगिक उपयोग, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा क्षेत्र में भी काफी होता है. इसलिए चांदी के भाव में आई यह ₹5,000 प्रति किलो की गिरावट औद्योगिक खरीदारों के लिए भी सकारात्मक संकेत है.