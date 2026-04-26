/राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के रेट में तेजी, जानें होने शहरों में क्या है सोने-चांदी का भाव

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भाव में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
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स्थानीय बाजारों में 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,42,240 पहुंच गई, जबकि कल यह ₹1,41,240 प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में 22 कैरेट सोने में ₹1,000 प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है. वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोने की 10 ग्राम की दर आज ₹1,49,350 हो गई, जो कल ₹1,48,300 थी. 24 कैरेट सोने में भी ₹1,050 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली है.
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इसके साथ ही चांदी के भाव में भी जोरदार उछाल आया है. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत आज ₹2,70,000 पहुंच गई, जबकि कल यह ₹2,65,000 प्रति किलोग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में चांदी में ₹5,000 प्रति किलोग्राम की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में जारी मजबूती और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण घरेलू स्तर पर भी पीली धातु के भाव बढ़ रहे हैं. अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव, भू-राजनीतिक परिस्थितियों और मुद्रास्फीति की चिंताओं ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर आकर्षित किया है. इसी प्रभाव से भारतीय बाजारों में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है.
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राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा जैसे प्रमुख शहरों के सर्राफा बाजारों में आज सुबह से ही सोने-चांदी की खरीद-बिक्री में तेजी देखी गई. ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि त्योहारों के मौसम की तैयारी और शादी-ब्याह के सीजन के कारण डिमांड में भी इजाफा हुआ है, जिससे कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बना है.
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वर्तमान में 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत ₹1,42,240 और 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत ₹1,49,350 चल रही है. अगर आप 1 किलोग्राम सोना खरीदना चाहें तो 22 कैरेट में आपको लगभग ₹14,22,400 और 24 कैरेट में ₹14,93,500 का खर्चा आएगा. वहीं चांदी के मामले में 1 किलोग्राम की कीमत ₹2,70,000 पहुंच चुकी है.
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बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. वैश्विक स्तर पर अगर डॉलर कमजोर होता है या भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सोने की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं. हालांकि, अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का संकेत देता है तो कीमतों में कुछ सुधार भी देखा जा सकता है.
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उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले विभिन्न सर्राफा बाजारों में दरों की तुलना अवश्य करें. साथ ही, BIS हॉलमार्क वाले ज्वेलरी ही खरीदें ताकि शुद्धता की गारंटी रहे. राजस्थान में सोने-चांदी के भाव प्रतिदिन बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम अपडेट के लिए स्थानीय ज्वेलर्स या आधिकारिक सोर्स से जानकारी लेना बेहतर रहता है.