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राजस्थान में गेंद की तरह उछला सोना-चांदी का भाव, महंगाई के बाद फिर इस रेट पर बिकेगा गोल्ड सिल्वर

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 26, 2026, 12:30 PM|Updated: Jun 26, 2026, 12:30 PM

Rajasthan gold silver price: राजस्थान में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सर्राफा बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों ने निवेशकों के साथ-साथ आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों की चिंता भी बढ़ा दी है. 

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आज जारी ताजा भाव के अनुसार 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों श्रेणी के सोने के दाम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं चांदी की कीमत में भी एक दिन के भीतर बड़ा उछाल देखने को मिला है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर घरेलू बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है.
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आज राजस्थान में 22 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,30,840 रुपये पर पहुंच गया है. जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 1,29,490 रुपये थी. यानी 22 कैरेट सोने के दाम में 1,350 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़कर 1,37,380 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है.
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कल इसकी कीमत 1,35,960 रुपये थी, यानी एक दिन में 1,420 रुपये का इजाफा हुआ है. लगातार बढ़ती कीमतों के चलते शादी-विवाह के सीजन में आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है.
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सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी की कीमतों में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज 2,35,000 रुपये दर्ज किया गया, जबकि कल इसका भाव 2,30,000 रुपये था.
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यानी एक ही दिन में चांदी 5,000 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई. चांदी के बढ़ते दामों का असर आभूषण कारोबार के अलावा औद्योगिक उपयोग और निवेश बाजार पर भी देखने को मिल सकता है.
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बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं की मांग बढ़ने, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सोने-चांदी के भाव लगातार ऊपर बने हुए हैं. ऐसे में निवेशक सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोने और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं. हालांकि विशेषज्ञ यह भी सलाह दे रहे हैं कि निवेश या खरीदारी करने से पहले बाजार की चाल और स्थानीय सर्राफा बाजार के ताजा भाव की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए.
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यदि यही रुख आगे भी जारी रहता है तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों के दामों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. ऐसे में जिन लोगों की खरीदारी की योजना पहले से बनी हुई है, वे बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लें.
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