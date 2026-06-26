/राजस्थान में रॉकेट हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें ताजा अपडेट

Published: Jun 26, 2026, 02:00 PM | Updated: Jun 26, 2026, 02:00 PM

Rajasthan gold silver price: राजस्थान में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सर्राफा बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों ने निवेशकों के साथ-साथ आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों की चिंता भी बढ़ा दी है.