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राजस्थान में सोना-चांदी ने एक-साथ मारी ऊंची छलांग, गोल्ड में ₹ 6,040, तो सिल्वर में ₹ 20,000 की महा बढ़ोतरी

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में 26 मार्च 2026 आज सोने और चांदी के दामों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 26, 2026, 06:21 AM IST | Updated:Mar 26, 2026, 06:21 AM IST
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Rajasthan Gold Silver Price Today

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गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार और स्थानीय मांग के प्रभाव से सोने की कीमतों में 5,000 से 6,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है, जबकि चांदी में 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम का बड़ा उछाल देखने को मिला है.
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22 कैरेट सोने के भाव

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आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,440 रुपये है, जबकि कल यह 1,29,690 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में 5,750 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है. प्रति ग्राम की बात करें तो आज 22 कैरेट सोना 13,544 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है.