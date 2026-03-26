राजस्थान में सोना-चांदी ने एक-साथ मारी ऊंची छलांग, गोल्ड में ₹ 6,040, तो सिल्वर में ₹ 20,000 की महा बढ़ोतरी

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आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,440 रुपये है, जबकि कल यह 1,29,690 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में 5,750 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है. प्रति ग्राम की बात करें तो आज 22 कैरेट सोना 13,544 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है.