/राजस्थान के सर्राफा बाजार में आज महंगा बिकेगा सोना, चांदी के दाम भी जारी, पढ़ें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोने के भाव में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रभाव और रुपये के उतार-चढ़ाव के कारण सोने की कीमतों में हलचल जारी है.
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22 कैरेट सोने का भाव
आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,47,140 है, जबकि कल यह ₹1,46,840 प्रति 10 ग्राम था. यानी 22 कैरेट सोने में ₹300 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है.
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24 कैरेट सोने का भाव
सबसे शुद्ध 24 कैरेट सोने की कीमत आज 10 ग्राम ₹1,54,500 है, जबकि कल यह ₹1,54,180 था. इस हिसाब से 24 कैरेट सोने में ₹320 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है.
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चांदी का भाव
चांदी के भाव में आज पूरी स्थिरता बनी रही. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज भी कल के बराबर ₹2,95,000 पर स्थिर है. एक दिन में चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
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बाजार का विश्लेषण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कुछ आर्थिक आंकड़ों के कारण सोने में थोड़ी नरमी देखी गई, लेकिन 24 कैरेट सोने में हल्की बढ़ोतरी हुई है. वैश्विक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीति की आशंकाओं के चलते लंबी अवधि में सोने की मांग मजबूत बनी रहने की उम्मीद है.
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Rajasthan Gold Silver Price
राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में आज सोने-चांदी के भाव लगभग एक समान रहे. जयपुर के जोहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार और चौड़ा रास्ता पर ज्वेलर्स दुकानों पर खरीदारों की अच्छी भीड़ दिखाई दी.
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खरीदारों की राय
जयपुर के ज्वेलर्स का कहना है कि त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन को देखते हुए सोने की मांग लगातार बनी हुई है. कई लोग निवेश के उद्देश्य से सोना खरीद रहे हैं. हालांकि कुछ खरीदार भाव में उतार-चढ़ाव के कारण इंतजार कर रहे हैं. ज्वेलर्स एसोसिएशन ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे हमेशा हॉलमार्क वाले आभूषण ही खरीदें और भाव की अच्छी तरह जांच कर लें.
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प्रति ग्राम दर
वर्तमान में 22 कैरेट सोने का प्रति ग्राम भाव ₹14,714 है, जबकि 24 कैरेट सोने का प्रति ग्राम भाव ₹15,450 है. चांदी का प्रति 10 ग्राम भाव ₹2,950 है.
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आने वाले दिनों का अनुमान
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में सोने के भाव में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सकारात्मक संकेत मिले तो कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं चांदी के भाव में भी जल्द ही कुछ गतिविधि दिख सकती है. कुल मिलाकर आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने में हल्की गिरावट, 24 कैरेट में मामूली बढ़ोतरी और चांदी में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ. निवेशकों और खरीदारों को सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी बड़े खरीदारी से पहले बाजार के रुझान को ध्यान से समझ लें.