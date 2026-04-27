/राजस्थान में मुंह के बल गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में पेट्रोल की कीमत 104.36 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कल के 104.41 रुपये से 0.05 रुपये सस्ती है.
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इसी तरह जयपुर में डीजल की कीमत आज 89.88 रुपये प्रति लीटर है, जो कल के 89.93 रुपये से 0.05 रुपये कम है. यह मामूली कमी उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दे रही है, हालांकि राज्य के अन्य शहरों में कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है.
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अजमेर में पेट्रोल 104.94 रुपये प्रति लीटर है जिसमें 0.33 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, अलवर में 105.23 रुपये जिसमें 0.14 रुपये की कमी आई है, बालोतरा में 105.87 रुपये जहां कोई बदलाव नहीं हुआ है, बांसवाड़ा में 106.21 रुपये, बारां में 105.05 रुपये, बाड़मेर में 106.20 रुपये, ब्यावर में 104.90 रुपये जिसमें 0.21 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, भरतपुर में 104.30 रुपये, भीलवाड़ा में 105.45 रुपये जिसमें 0.15 रुपये की कमी आई है, बीकानेर में 106.20 रुपये, बूंदी में 105.38 रुपये, चित्तौड़गढ़ में 104.45 रुपये जिसमें 0.52 रुपये की गिरावट हुई है.
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चूरू में 106.20 रुपये, दौसा में 105.13 रुपये जिसमें 0.54 रुपये की कमी आई है, दीग में 104.30 रुपये जिसमें 0.48 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, धौलपुर में 105.38 रुपये, दिदवाना-कुचामन में 105.57 रुपये जिसमें 0.66 रुपये की सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, डूंगरपुर में 106.21 रुपये जिसमें 0.15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, गंगानगर में 106.21 रुपये जिसमें 0.06 रुपये की कमी आई है, हनुमानगढ़ में 106.20 रुपये जिसमें 0.01 रुपये की कमी हुई है, जयपुर ग्रामीण में 104.62 रुपये, जैसलमेर में 106.21 रुपये जिसमें 0.19 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जालोर में 106.00 रुपये, झालावाड़ में 105.97 रुपये जिसमें 0.56 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, झुंझुनू में 106.21 रुपये जिसमें 0.18 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जोधपुर में 105.07 रुपये जिसमें 0.53 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जोधपुर ग्रामीण में 105.05 रुपये.
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करौली में 105.07 रुपये जिसमें 0.20 रुपये की कमी आई है, खैरथल-तिजारा में 105.72 रुपये जिसमें 0.10 रुपये की कमी हुई है, कोटा में 104.78 रुपये जिसमें 0.12 रुपये की कमी आई है, कोटपूतली-बहरोड़ में 105.55 रुपये, नागौर में 106.22 रुपये जिसमें 0.01 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, पाली में 105.00 रुपये, फलोदी में 106.02 रुपये जिसमें 0.41 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, प्रतापगढ़ में 105.38 रुपये जिसमें 0.24 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, राजसमंद में 105.30 रुपये, सालुम्बर में 105.86 रुपये जिसमें 0.22 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, सवाई माधोपुर में 106.22 रुपये, सीकर में 105.75 रुपये जिसमें 0.03 रुपये की कमी आई है, सिरोही में 106.21 रुपये, टोंक में 105.96 रुपये जिसमें 0.08 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तथा उदयपुर में 105.56 रुपये जिसमें 0.65 रुपये की कमी दर्ज की गई है.
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जयपुर के अलावा अन्य शहरों में भी उतार-चढ़ाव देखा गया है. अजमेर में डीजल 90.41 रुपये प्रति लीटर है जिसमें 0.30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, अलवर में 90.65 रुपये जिसमें 0.13 रुपये की कमी आई है, बालोतरा में 91.26 रुपये, बांसवाड़ा में 91.65 रुपये जिसमें 0.07 रुपये की कमी हुई है, बारां में 90.50 रुपये, बाड़मेर में 91.73 रुपये, ब्यावर में 90.37 रुपये जिसमें 0.19 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, भरतपुर में 89.81 रुपये, भीलवाड़ा में 90.88 रुपये जिसमें 0.12 रुपये की कमी आई है, बीकानेर में 91.72 रुपये, बूंदी में 90.80 रुपये, चित्तौड़गढ़ में 89.97 रुपये जिसमें 0.47 रुपये की गिरावट हुई है, चूरू में 91.73 रुपये जिसमें 0.16 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
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दौसा में 90.56 रुपये जिसमें 0.48 रुपये की कमी आई है, दीग में 89.81 रुपये जिसमें 0.43 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, धौलपुर में 90.78 रुपये, दिदवाना-कुचामन में 90.98 रुपये जिसमें 0.63 रुपये की कमी हुई है, डूंगरपुर में 91.73 रुपये जिसमें 0.30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, गंगानगर में 91.72 रुपये जिसमें 0.06 रुपये की कमी आई है, हनुमानगढ़ में 91.72 रुपये, जयपुर ग्रामीण में 90.12 रुपये, जैसलमेर में 91.73 रुपये जिसमें 0.33 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जालोर में 91.38 रुपये, झालावाड़ में 91.32 रुपये जिसमें 0.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, झुंझुनू में 91.66 रुपये जिसमें 0.26 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जोधपुर में 90.53 रुपये जिसमें 0.48 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
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जोधपुर ग्रामीण में 90.51 रुपये, करौली में 90.51 रुपये जिसमें 0.17 रुपये की कमी आई है, खैरथल-तिजारा में 91.09 रुपये जिसमें 0.08 रुपये की कमी हुई है, कोटा में 90.25 रुपये जिसमें 0.11 रुपये की कमी आई है, कोटपूतली-बहरोड़ में 90.96 रुपये जिसमें 0.01 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, नागौर में 91.57 रुपये जिसमें 0.03 रुपये की कमी आई है, पाली में 90.47 रुपये, फलोदी में 91.40 रुपये जिसमें 0.38 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
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प्रतापगढ़ में 90.81 रुपये जिसमें 0.21 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, राजसमंद में 90.73 रुपये, सालुम्बर में 91.24 रुपये जिसमें 0.19 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, सवाई माधोपुर में 91.62 रुपये, सीकर में 91.14 रुपये जिसमें 0.03 रुपये की कमी आई है, सिरोही में 91.73 रुपये, टोंक में 91.33 रुपये जिसमें 0.08 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तथा उदयपुर में 90.97 रुपये जिसमें 0.76 रुपये की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है.
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यह कीमतें तेल कंपनियों द्वारा जारी की गई हैं और रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होती रहती हैं. राजस्थान जैसे बड़े राज्य में जहां परिवहन, कृषि और उद्योग डीजल पर निर्भर हैं, इन छोटी-छोटी गिरावटों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है. खासकर किसान, ट्रक ड्राइवर और टैक्सी चालक इस राहत का स्वागत कर रहे हैं.
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हालांकि कुछ शहरों में बढ़ोतरी भी हुई है, जिससे स्थानीय स्तर पर असर दिख सकता है. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पेट्रोल पंप या मोबाइल ऐप्स से नवीनतम दरों की पुष्टि कर लें, क्योंकि छोटे-छोटे बदलाव भी लंबे समय में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं. कुल मिलाकर आज राज्य में पेट्रोल और डीजल दोनों ही थोड़े सस्ते हुए हैं, जो गर्मी के मौसम में वाहन चालकों के लिए सकारात्मक संकेत है.