Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में मुंह के बल गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में मुंह के बल गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 27, 2026, 07:24 AM|Updated: Apr 27, 2026, 07:24 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में पेट्रोल की कीमत 104.36 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कल के 104.41 रुपये से 0.05 रुपये सस्ती है. 

राजस्थान के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमतें इस प्रकार हैं.1/10
इसी तरह जयपुर में डीजल की कीमत आज 89.88 रुपये प्रति लीटर है, जो कल के 89.93 रुपये से 0.05 रुपये कम है. यह मामूली कमी उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दे रही है, हालांकि राज्य के अन्य शहरों में कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है.
Rajasthan Gold Silver Price2/10
अजमेर में पेट्रोल 104.94 रुपये प्रति लीटर है जिसमें 0.33 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, अलवर में 105.23 रुपये जिसमें 0.14 रुपये की कमी आई है, बालोतरा में 105.87 रुपये जहां कोई बदलाव नहीं हुआ है, बांसवाड़ा में 106.21 रुपये, बारां में 105.05 रुपये, बाड़मेर में 106.20 रुपये, ब्यावर में 104.90 रुपये जिसमें 0.21 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, भरतपुर में 104.30 रुपये, भीलवाड़ा में 105.45 रुपये जिसमें 0.15 रुपये की कमी आई है, बीकानेर में 106.20 रुपये, बूंदी में 105.38 रुपये, चित्तौड़गढ़ में 104.45 रुपये जिसमें 0.52 रुपये की गिरावट हुई है.
Rajasthan Gold Silver Price3/10
चूरू में 106.20 रुपये, दौसा में 105.13 रुपये जिसमें 0.54 रुपये की कमी आई है, दीग में 104.30 रुपये जिसमें 0.48 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, धौलपुर में 105.38 रुपये, दिदवाना-कुचामन में 105.57 रुपये जिसमें 0.66 रुपये की सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, डूंगरपुर में 106.21 रुपये जिसमें 0.15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, गंगानगर में 106.21 रुपये जिसमें 0.06 रुपये की कमी आई है, हनुमानगढ़ में 106.20 रुपये जिसमें 0.01 रुपये की कमी हुई है, जयपुर ग्रामीण में 104.62 रुपये, जैसलमेर में 106.21 रुपये जिसमें 0.19 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जालोर में 106.00 रुपये, झालावाड़ में 105.97 रुपये जिसमें 0.56 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, झुंझुनू में 106.21 रुपये जिसमें 0.18 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जोधपुर में 105.07 रुपये जिसमें 0.53 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जोधपुर ग्रामीण में 105.05 रुपये.
Rajasthan Gold Silver Price4/10
करौली में 105.07 रुपये जिसमें 0.20 रुपये की कमी आई है, खैरथल-तिजारा में 105.72 रुपये जिसमें 0.10 रुपये की कमी हुई है, कोटा में 104.78 रुपये जिसमें 0.12 रुपये की कमी आई है, कोटपूतली-बहरोड़ में 105.55 रुपये, नागौर में 106.22 रुपये जिसमें 0.01 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, पाली में 105.00 रुपये, फलोदी में 106.02 रुपये जिसमें 0.41 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, प्रतापगढ़ में 105.38 रुपये जिसमें 0.24 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, राजसमंद में 105.30 रुपये, सालुम्बर में 105.86 रुपये जिसमें 0.22 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, सवाई माधोपुर में 106.22 रुपये, सीकर में 105.75 रुपये जिसमें 0.03 रुपये की कमी आई है, सिरोही में 106.21 रुपये, टोंक में 105.96 रुपये जिसमें 0.08 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तथा उदयपुर में 105.56 रुपये जिसमें 0.65 रुपये की कमी दर्ज की गई है.
डीजल की कीमतों की बात करें तो5/10
जयपुर के अलावा अन्य शहरों में भी उतार-चढ़ाव देखा गया है. अजमेर में डीजल 90.41 रुपये प्रति लीटर है जिसमें 0.30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, अलवर में 90.65 रुपये जिसमें 0.13 रुपये की कमी आई है, बालोतरा में 91.26 रुपये, बांसवाड़ा में 91.65 रुपये जिसमें 0.07 रुपये की कमी हुई है, बारां में 90.50 रुपये, बाड़मेर में 91.73 रुपये, ब्यावर में 90.37 रुपये जिसमें 0.19 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, भरतपुर में 89.81 रुपये, भीलवाड़ा में 90.88 रुपये जिसमें 0.12 रुपये की कमी आई है, बीकानेर में 91.72 रुपये, बूंदी में 90.80 रुपये, चित्तौड़गढ़ में 89.97 रुपये जिसमें 0.47 रुपये की गिरावट हुई है, चूरू में 91.73 रुपये जिसमें 0.16 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
Rajasthan Gold Silver Price6/10
दौसा में 90.56 रुपये जिसमें 0.48 रुपये की कमी आई है, दीग में 89.81 रुपये जिसमें 0.43 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, धौलपुर में 90.78 रुपये, दिदवाना-कुचामन में 90.98 रुपये जिसमें 0.63 रुपये की कमी हुई है, डूंगरपुर में 91.73 रुपये जिसमें 0.30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, गंगानगर में 91.72 रुपये जिसमें 0.06 रुपये की कमी आई है, हनुमानगढ़ में 91.72 रुपये, जयपुर ग्रामीण में 90.12 रुपये, जैसलमेर में 91.73 रुपये जिसमें 0.33 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जालोर में 91.38 रुपये, झालावाड़ में 91.32 रुपये जिसमें 0.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, झुंझुनू में 91.66 रुपये जिसमें 0.26 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जोधपुर में 90.53 रुपये जिसमें 0.48 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
Rajasthan Gold Silver Price7/10
जोधपुर ग्रामीण में 90.51 रुपये, करौली में 90.51 रुपये जिसमें 0.17 रुपये की कमी आई है, खैरथल-तिजारा में 91.09 रुपये जिसमें 0.08 रुपये की कमी हुई है, कोटा में 90.25 रुपये जिसमें 0.11 रुपये की कमी आई है, कोटपूतली-बहरोड़ में 90.96 रुपये जिसमें 0.01 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, नागौर में 91.57 रुपये जिसमें 0.03 रुपये की कमी आई है, पाली में 90.47 रुपये, फलोदी में 91.40 रुपये जिसमें 0.38 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
Rajasthan Gold Silver Price8/10
प्रतापगढ़ में 90.81 रुपये जिसमें 0.21 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, राजसमंद में 90.73 रुपये, सालुम्बर में 91.24 रुपये जिसमें 0.19 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, सवाई माधोपुर में 91.62 रुपये, सीकर में 91.14 रुपये जिसमें 0.03 रुपये की कमी आई है, सिरोही में 91.73 रुपये, टोंक में 91.33 रुपये जिसमें 0.08 रुपये की बढ़ोतरी हुई है तथा उदयपुर में 90.97 रुपये जिसमें 0.76 रुपये की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है.
Rajasthan Gold Silver Price9/10
यह कीमतें तेल कंपनियों द्वारा जारी की गई हैं और रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होती रहती हैं. राजस्थान जैसे बड़े राज्य में जहां परिवहन, कृषि और उद्योग डीजल पर निर्भर हैं, इन छोटी-छोटी गिरावटों का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है. खासकर किसान, ट्रक ड्राइवर और टैक्सी चालक इस राहत का स्वागत कर रहे हैं.
Rajasthan Gold Silver Price10/10
हालांकि कुछ शहरों में बढ़ोतरी भी हुई है, जिससे स्थानीय स्तर पर असर दिख सकता है. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पेट्रोल पंप या मोबाइल ऐप्स से नवीनतम दरों की पुष्टि कर लें, क्योंकि छोटे-छोटे बदलाव भी लंबे समय में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं. कुल मिलाकर आज राज्य में पेट्रोल और डीजल दोनों ही थोड़े सस्ते हुए हैं, जो गर्मी के मौसम में वाहन चालकों के लिए सकारात्मक संकेत है.
Tags:
Rajasthan Gold Silver Price

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
IAS व RAS में चयनित प्रतिभाओं का सम्मान, युवाओं को दिया सफलता का मंत्र

IAS व RAS में चयनित प्रतिभाओं का सम्मान, युवाओं को दिया सफलता का मंत्र

sikar news
2

राजस्थान में अचानक बदला मौसम! अभी-अभी जारी हुआ बारिश का येलो अलर्ट, पढें ताजा अपडेट

rajasthan weather update
3

कोटा में यदुवंशी अहीर समाज का 38वां सामूहिक विवाह सम्मेलन, ओम बिरला-मोहन यादव सहित कई दिग्गज रहे मौजूद

kota news
4

कोटपूतली के केशवाना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई KM दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार

kotputli news
5

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 ने रचा इतिहास, जवाहर कला केन्द्र बना खरीदारों का हॉटस्पॉट

Rajasthan news