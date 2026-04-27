/राजस्थान में मुंह के बल गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, टैंक फुल करवाने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट

Published: Apr 27, 2026, 07:24 AM | Updated: Apr 27, 2026, 07:24 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. जयपुर में पेट्रोल की कीमत 104.36 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जो कल के 104.41 रुपये से 0.05 रुपये सस्ती है.