/राजस्थान में गोल्ड के रेट ने फिर उड़ा दिए होश, सिल्वर अभी ₹ 2,70,000 पर ठहरी, जानें लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भाव में मामूली बदलाव देखने को मिला है. निवेशकों और गहने खरीदने वालों के बीच सोने की कीमतों पर लगातार नजर बनी हुई है.
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राजस्थान (जयपुर सहित) में 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,42,590 है, जबकि कल यह ₹1,42,240 प्रति 10 ग्राम थी. यानी एक दिन में ₹350 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. यह हल्की उछाल अंतरराष्ट्रीय बाजार और रुपये की विनिमय दर में आए बदलाव के कारण मानी जा रही है
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शुद्ध 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,49,720 पहुंच गई है. कल यह ₹1,49,350 प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में ₹370 की तेजी आई है. 24 कैरेट सोना आमतौर पर सिक्कों, बार और निवेश के रूप में ज्यादा पसंद किया जाता है.
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राजस्थान में 1 किलो चांदी की कीमत आज और कल दोनों दिन ₹2,70,000 ही रही. यानी कोई बदलाव (0) नहीं हुआ. चांदी के भाव स्थिर रहने से औद्योगिक उपयोग और गहनों के बाजार में थोड़ी राहत मिली है.
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सोने की कीमतों में यह मामूली बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर सोने की मजबूत मांग, भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई के डर के कारण हो सकती है. भारत में सोना न केवल निवेश का साधन है बल्कि शादी-विवाह और त्योहारों के मौके पर भी बहुत महत्व रखता है. राजस्थान जैसे राज्य में जहां सोने-चांदी के आभूषणों की भारी मांग रहती है, दैनिक भावों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है.
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विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें और प्रभावित हो सकती हैं. अमेरिकी डॉलर की मजबूती, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और वैश्विक आर्थिक माहौल इनकी दिशा तय करेंगे. राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे प्रमुख शहरों में सोने-चांदी के भाव लगभग समान रहते हैं, हालांकि कुछ स्थानीय मेकिंग चार्ज और जीएसटी के कारण थोड़ा अंतर हो सकता है.
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जो लोग सोना खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें वर्तमान में 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों में हल्की तेजी का फायदा उठाते हुए सतर्क रहना चाहिए. चांदी के भाव स्थिर होने से कुछ खरीदार इस मौके का इंतजार कर रहे हैं. बाजार विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लंबे समय के लिए निवेश सोने में बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करता है.