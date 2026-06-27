/राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 27 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

Rajasthan gold silver price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. लगातार बढ़ते दामों ने निवेशकों के साथ-साथ शादी-विवाह के लिए आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी है.