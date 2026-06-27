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राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 27 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 27, 2026, 01:00 PM|Updated: Jun 27, 2026, 01:00 PM

Rajasthan gold silver price: राजस्थान के सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. लगातार बढ़ते दामों ने निवेशकों के साथ-साथ शादी-विवाह के लिए आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की मजबूत मांग, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं का असर अब घरेलू बाजार में भी साफ दिखाई दे रहा है. इसी के चलते शुक्रवार को सोने और चांदी दोनों के दामों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई.
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आज जारी ताजा दरों के अनुसार राजस्थान में 22 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए 1,32,990 रुपये पर पहुंच गया है. जबकि एक दिन पहले इसका भाव 1,30,840 रुपये था. यानी सिर्फ एक दिन में 2,150 रुपये की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
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इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़कर 1,39,640 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. गुरुवार को इसका भाव 1,37,380 रुपये था, यानी एक दिन में 2,260 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
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सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी छलांग देखने को मिली है. राजस्थान में एक किलोग्राम चांदी का ताजा भाव 2,45,000 रुपये दर्ज किया गया है, जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत 2,35,000 रुपये थी.
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यानी चांदी के दाम में 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी बढ़ोतरी हुई है. चांदी की बढ़ती कीमतों का असर ज्वेलरी कारोबार के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश बाजार पर भी पड़ने की संभावना है.
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है. इसके अलावा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई की आशंका, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और निवेशकों का सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ता रुझान भी कीमती धातुओं की कीमतों को मजबूती दे रहा है. यही कारण है कि घरेलू बाजार में भी लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यही रुख जारी रहा तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. ऐसे में जिन लोगों की शादी-विवाह या निवेश के उद्देश्य से खरीदारी की योजना है, उन्हें बाजार की चाल पर नजर रखते हुए ही फैसला लेना चाहिए. खरीदारी से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार के ताजा भाव की जानकारी लेना भी जरूरी है, क्योंकि विभिन्न शहरों में टैक्स और अन्य शुल्कों के कारण कीमतों में मामूली अंतर हो सकता है.
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सोना और चांदी के भाव अलग-अलग शहरों, ज्वेलर्स, टैक्स, मेकिंग चार्ज और बाजार की स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं. खरीदारी या निवेश से पहले अपने स्थानीय सर्राफा बाजार या अधिकृत विक्रेता से ताजा कीमत की पुष्टि अवश्य करें.
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