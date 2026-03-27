राजस्थान में सोना फिर हुआ महंगा, चांदी की चमक भी नहीं हुई कम, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

Published:Mar 27, 2026, 06:02 AM IST | Updated:Mar 27, 2026, 06:02 AM IST
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Rajasthan Gold Silver Price Today
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गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,35,690 पहुंच गया है, जबकि कल यह ₹1,35,440 प्रति 10 ग्राम था. इस प्रकार आज 22 कैरेट सोने में ₹250 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई.
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24 कैरेट शुद्ध सोने की बात करें तो आज इसका भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,42,470 है. कल यह ₹1,42,210 प्रति 10 ग्राम था. यानी 24 कैरेट सोने में भी ₹260 प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई.