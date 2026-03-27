राजस्थान में सोना फिर हुआ महंगा, चांदी की चमक भी नहीं हुई कम, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट प्राइस

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गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,35,690 पहुंच गया है, जबकि कल यह ₹1,35,440 प्रति 10 ग्राम था. इस प्रकार आज 22 कैरेट सोने में ₹250 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई.