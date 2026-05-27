/राजस्थान में सोने के साथ चांदी की भी डूबी नैया, जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड के रेट?

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान के प्रमुख सर्राफा बाजारों में आज सोने के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई है.
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भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों और स्थानीय सर्राफा संघों के अनुसार, 22 कैरेट गोल्ड की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,46,690 रही, जबकि कल यह ₹1,47,140 प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में ₹450 प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है.
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इसी तरह 24 कैरेट गोल्ड ( purest form) की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,54,020 रही, जो कल के मुकाबले ₹480 कम है. कल 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,54,500 प्रति 10 ग्राम था.
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हालांकि, चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 1 किलोग्राम चांदी की कीमत आज भी कल के समान ₹2,95,000 पर स्थिर बनी हुई है.
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राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा समेत सभी प्रमुख शहरों के सर्राफा बाजारों में आज सोने की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में आई गिरावट और रुपए की स्थिरता के कारण घरेलू बाजार पर इसका असर पड़ा है. वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कुछ देशों में ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता के चलते निवेशक सोने से थोड़ा सावधानी बरत रहे हैं, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है.
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देशभर में शादी-विवाह का मौसम चल रहा है. ऐसे में राजस्थानी परिवारों के लिए यह थोड़ी राहत भरी खबर है. 22 कैरेट गोल्ड में 450 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी से आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को फायदा हुआ है. जयपुर के विश्व प्रसिद्ध जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार और जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र में आज खरीदारों की अच्छी भीड़ देखी गई. कई दुकानदारों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों की लगातार बढ़त के बाद आज की गिरावट से ग्राहक ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं.
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विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने के भाव अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक स्थिति, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और भारत में मॉनसून की प्रगति पर निर्भर करेंगे. अगर वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी तो सोना फिर से रिकॉर्ड स्तर छू सकता है. वहीं, चांदी के भाव स्थिर रहने के पीछे औद्योगिक मांग और निवेशक रुचि का संतुलन मुख्य कारण माना जा रहा है.
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राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतें रोजाना हल्के उतार-चढ़ाव के साथ बदलती रहती हैं. इसलिए निवेशकों और खरीदारों को हमेशा स्थानीय विश्वसनीय सर्राफा से ही खरीदारी करने और BIS हॉलमार्क वाले आभूषण ही चुनने की सलाह दी जाती है.
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उपरोक्त भाव विभिन्न सर्राफा संघों द्वारा दिए गए औसत भाव हैं. वास्तविक खरीद-बिक्री के समय मेकिंग चार्ज, GST और अन्य शुल्क अतिरिक्त लग सकते हैं. इस समय 22 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम का भाव ₹1,46,690 और 24 कैरेट का ₹1,54,020 रहने से बाजार में मिश्रित संकेत मिल रहे हैं. चांदी के भाव में स्थिरता बनी रहने से छोटे निवेशक और रजत आभूषण प्रेमी संतुष्ट नजर आ रहे हैं.