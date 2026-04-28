/राजस्थान में Rocket हुए Gold के रेट, चांदी के भी तीखे हुए तेवर, जानें मंगलवार के रेट

Published: Apr 28, 2026, 06:13 AM | Updated: Apr 28, 2026, 06:13 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी के भाव में मामूली बदलाव देखने को मिला है. निवेशकों और गहने खरीदने वालों के बीच सोने की कीमतों पर लगातार नजर बनी हुई है.