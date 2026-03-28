राजस्थान में सोना-चांदी में महा बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में किस रेट पर मिलेगा एक तोला गोल्ड

Published:Mar 28, 2026, 01:17 PM IST | Updated:Mar 28, 2026, 01:17 PM IST
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Rajasthan Gold Silver Price Today
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Photograph: Ai Image
आज 28 मार्च 2026 को राजस्थान में सोने और चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला. गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए आज ₹1,36,790 रहा, जबकि कल यह ₹1,33,690 था.
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इस प्रकार 22 कैरेट सोने में ₹3,260 प्रति 10 ग्राम की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमत आज 10 ग्राम के लिए ₹1,43,630 पहुंच गई, जो कल ₹1,40,370 थी. हालांकि यहां ₹260 प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़ोतरी नजर आई.