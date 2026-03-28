राजस्थान में सोना-चांदी में महा बढ़ोतरी, जानें आपके शहर में किस रेट पर मिलेगा एक तोला गोल्ड

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इस प्रकार 22 कैरेट सोने में ₹3,260 प्रति 10 ग्राम की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमत आज 10 ग्राम के लिए ₹1,43,630 पहुंच गई, जो कल ₹1,40,370 थी. हालांकि यहां ₹260 प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़ोतरी नजर आई.