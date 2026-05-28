/गिरावट के साथ सर्राफा बाजार में कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें राजस्थान में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Rajasthan Gold Silver Price: आज देशभर के सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी के भावों में तेज गिरावट दर्ज की गई है. निवेशकों और आभूषण खरीदारों के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा.
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22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम पर ₹1,46,140 पहुंच गया है, जबकि कल यह ₹1,46,690 प्रति 10 ग्राम था. इस प्रकार एक दिन में 22 कैरेट सोने में ₹550 प्रति 10 ग्राम की कमी आई है.
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इसी तरह 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव भी आज ₹1,53,450 प्रति 10 ग्राम रह गया, जो कल ₹1,54,020 था. 24 कैरेट सोने में भी एक दिन में ₹570 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. चांदी के भाव में तो और भी तेज गिरावट देखने को मिली.
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1 किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹2,90,000 है, जबकि कल यह ₹2,95,000 प्रति किलोग्राम था. इस हिसाब से चांदी में एक दिन में ₹5,000 प्रति किलोग्राम की भारी कमी आई है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में नरमी और डॉलर के मजबूत होने से भारतीय बाजार पर दबाव पड़ा है. अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के सकारात्मक संकेतों और भू-राजनीतिक तनावों में कुछ कमी आने से निवेशक सोने से कुछ मुनाफा वसूली कर रहे हैं. इसके अलावा, भारतीय रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ है, जिससे आयातित सोने की लागत कम हुई है.
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यह गिरावट आभूषण उद्योग के लिए राहत भरी खबर साबित हो सकती है. शादी-विवाह के सीजन में सोने की मांग आमतौर पर बढ़ती है, लेकिन ऊंचे भावों के कारण खरीदारी प्रभावित हो रही थी. अब कीमतों में आई कमी से मध्यम वर्ग के ग्राहक बाजार की ओर रुख कर सकते हैं. जेवरात विक्रेताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों की गिरावट से दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.
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हालांकि, निवेशकों के लिए यह स्थिति चिंताजनक है. जो लोग सोने को सुरक्षित निवेश मानकर रखे हुए थे, उन्हें एक दिन में नुकसान हुआ है. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों की नीतियां, महंगाई के आंकड़े और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों पर आगे के भाव निर्भर करेंगे.