/गिरावट के साथ सर्राफा बाजार में कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें राजस्थान में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Published: May 28, 2026, 06:38 AM | Updated: May 28, 2026, 06:38 AM

Rajasthan Gold Silver Price: आज देशभर के सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी के भावों में तेज गिरावट दर्ज की गई है. निवेशकों और आभूषण खरीदारों के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा.