/राजस्थान में ताश-पत्तों की तरह बिखरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर में की क्या है सोना-चांदी के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान में आज सोने और चांदी के दामों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के भाव कमजोर रहने और रुपये की कुछ मजबूती के कारण घरेलू बाजार भी प्रभावित हुआ है.
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22 कैरेट गोल्ड के 10 ग्राम का भाव आज ₹1,41,290 है, जबकि कल यह ₹1,42,590 प्रति 10 ग्राम था. इस प्रकार एक दिन में ₹1,300 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है. इसी तरह 24 कैरेट गोल्ड (शुद्ध सोना) के 10 ग्राम का रेट आज ₹1,48,350 है, जो कल के ₹1,49,720 मुकाबले ₹1,370 सस्ता हुआ है.
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चांदी के भाव में भी भारी गिरावट देखने को मिली. 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹2,65,000 है, जबकि कल यह ₹2,70,000 प्रति किलो था. यानी एक दिन में चांदी ₹5,000 प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई है.
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राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा सहित पूरे राज्य में सोने-चांदी के दाम लगभग एक समान ही चल रहे हैं. ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने में नरमी का रुख बना हुआ है. अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कुछ आर्थिक आंकड़ों के कारण निवेशक सोने से थोड़ा दूरी बना रहे हैं, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने के भाव में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति के आंकड़े और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति इन भावों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं. राजस्थान में शादी-ब्याह के सीजन को देखते हुए ज्वेलर्स उम्मीद कर रहे थे कि भाव स्थिर रहेंगे, लेकिन अचानक आई इस गिरावट से खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है.
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जो लोग लंबे समय के लिए सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान स्तर पर खरीदारी फायदेमंद साबित हो सकती है. हालांकि, बाजार में उतार-चढ़ाव सामान्य है, इसलिए छोटी अवधि की ट्रेडिंग में सतर्क रहना चाहिए. राजस्थान के गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज कुल मिलाकर सकारात्मक माहौल है क्योंकि गिरावट के कारण खरीदार बाजार की ओर रुख कर रहे हैं. कई ज्वेलरी शोरूम्स पर आज भीड़ नजर आई.
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नोट: ऊपर दिए गए भाव मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य टैक्स को शामिल नहीं करते हैं. वास्तविक खरीदारी के समय स्थानीय ज्वेलर्स से पुष्टि कर लें क्योंकि थोड़ी-बहुत भिन्नता हो सकती है.
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मौजूदा समय में सोना और चांदी दोनों ही निवेश के नजरिए से आकर्षक बने हुए हैं. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता आई तो आने वाले दिनों में भावों में दोबारा तेजी आ सकती है. राजस्थान के निवासी और व्यापारी दोनों ही इन दामों पर नजर बनाए हुए हैं.