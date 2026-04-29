/राजस्थान में ताश-पत्तों की तरह बिखरे गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें अपने शहर में की क्या है सोना-चांदी के लेटेस्ट प्राइस

Published: Apr 29, 2026, 07:34 AM | Updated: Apr 29, 2026, 07:34 AM

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान में आज सोने और चांदी के दामों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के भाव कमजोर रहने और रुपये की कुछ मजबूती के कारण घरेलू बाजार भी प्रभावित हुआ है.

