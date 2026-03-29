राजस्थान में सोने के साथ चांदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, देखें शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस

Published:Mar 29, 2026, 09:47 AM IST | Updated:Mar 29, 2026, 09:47 AM IST
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Rajasthan Gold Silver Price Today
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Photograph: AI Image
गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए आज ₹1,36,790 पहुंच गया, जबकि कल यह ₹1,33,690 प्रति 10 ग्राम था. इस प्रकार एक दिन में 22 कैरेट सोने में ₹3,100 प्रति 10 ग्राम की भारी बढ़ोतरी हुई है.
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इसी तरह 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत आज ₹1,43,630 प्रति 10 ग्राम हो गई, जो कल ₹1,40,370 प्रति 10 ग्राम थी. 24 कैरेट सोने में भी ₹3,260 प्रति 10 ग्राम का उछाल देखने को मिला. राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर समेत पूरे प्रदेश में ये भाव लगभग एक समान हैं.