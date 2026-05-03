/Gold Silver Price: राजस्थान में गोल्ड के दाम में आई भारी गिरावट, चांदी के रेट में बढ़ोतरी, जानें लेटस्ट प्राइस

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान में आज सोने के भाव में नरमी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई गिरावट का असर देश के साथ-साथ राजस्थान के स्थानीय बाजार पर भी देखने को मिला.
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आज 22 कैरेट गोल्ड की 10 ग्राम की कीमत ₹1,39,390 रुपये है, जबकि कल यह ₹1,40,690 रुपये थी. इस प्रकार 10 ग्राम सोने में ₹1,300 रुपये की गिरावट आई है.
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इसी तरह 24 कैरेट शुद्ध सोने की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,46,360 रुपये रह गई है, जो कल ₹1,47,720 रुपये थी. यानी शुद्ध सोने में भी ₹1,360 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है.
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हालांकि चांदी के भाव में उछाल देखा गया है. राजस्थान में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,70,000 रुपये पहुंच गई है, जबकि कल यह ₹2,65,000 रुपये प्रति किलो थी. इस प्रकार चांदी में ₹5,000 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी आई है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कुछ देशों में भू-राजनीतिक तनाव कम होने के संकेतों से सोने की मांग में थोड़ी कमी आई है, जिसके चलते कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. लेकिन चांदी की कीमतों में तेजी बनी हुई है क्योंकि औद्योगिक मांग मजबूत है.
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राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में सोने-चांदी के भाव लगभग एक समान हैं. जयपुर का जौहरी बाजार देश के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट में से एक माना जाता है, जहां रोजाना लाखों रुपये का कारोबार होता है.
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वर्तमान में सोने के भाव में नरमी आने से कुछ निवेशक और गोल्ड खरीदारों में खरीदारी बढ़ सकती है. शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए कई लोग इस गिरावट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि बाजार विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अचानक बड़े निवेश से पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार अभी भी अनिश्चित बना हुआ है.
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राजस्थान में सोने-चांदी के भाव सीधे आम जनजीवन से जुड़े हैं. यहां की महिलाएं सोने के आभूषणों को सुरक्षा का साधन मानती हैं. शादी-ब्याह के मौसम में सोने की डिमांड बढ़ जाती है. ऐसे में भावों में उतार-चढ़ाव से न केवल आम उपभोक्ता बल्कि ज्वेलर्स भी प्रभावित होते हैं.
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पिछले कुछ दिनों में सोने में आई इस गिरावट से छोटे ज्वेलर्स को भी राहत मिली है क्योंकि ग्राहक अब थोड़ी अधिक मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं.
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मौजूदा रुझानों को देखते हुए आने वाले दिनों में सोने के भावों में फिर से उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. अमेरिका की आर्थिक नीतियां, महंगाई के आंकड़े और वैश्विक अनिश्चितता इसकी कीमतों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बने हुए हैं.
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राजस्थान के बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम पर ₹1,39,390 और 24 कैरेट पर ₹1,46,360 रुपये है. वहीं चांदी 1 किलो पर ₹2,70,000 रुपये के स्तर पर पहुंच गई है.