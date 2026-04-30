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राजस्थान में सोने की फिर डूबी नैया, चांदी हुई नरम, जानें लेटेस्ट प्राइस

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 30, 2026, 07:02 AM|Updated: Apr 30, 2026, 07:02 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई है.

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भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों और प्रमुख बुलियन बाजारों के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए आज ₹1,39,790 है, जबकि कल यह ₹1,41,290 प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में ₹1,500 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है.
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इसी तरह 24 कैरेट सोने (शुद्ध सोना) की कीमत आज 10 ग्राम के लिए ₹1,46,780 रही, जो कल ₹1,48,350 थी. यानी 24 कैरेट सोने में भी ₹1,570 प्रति 10 ग्राम की कमी देखने को मिली है. चांदी के भाव में हालांकि कोई बदलाव नहीं हुआ है. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत आज भी ₹2,65,000 बनी हुई है, जो कल के भाव के बराबर है.
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राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर में सोने-चांदी के भाव लगभग एक समान रहते हैं, हालांकि स्थानीय सर्राफा बाजारों में थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है. इस समय सोने की कीमतों में आई गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में नरमी और रुपये की मजबूती से प्रभावित मानी जा रही है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कुछ देशों में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता के कारण सोने में हल्की गिरावट आई है. फिर भी, लंबे समय में सोना सुरक्षित निवेश के रूप में अपनी जगह बनाए हुए है. भारत में शादी-विवाह के सीजन, त्योहारों और निवेश की मांग के कारण सोने की खपत हमेशा ऊंची रहती है.
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राजस्थान के निवासियों के लिए यह जानकारी खासतौर पर उपयोगी है क्योंकि यहां सोने-चांदी का बाजार काफी सक्रिय रहता है. आभूषण बनाने वाले कारीगरों, ज्वेलर्स और आम उपभोक्ताओं को रोजाना इन भावों की जानकारी रहती है. यदि आप 22 कैरेट सोने का 10 ग्राम आभूषण खरीद रहे हैं तो आज आपको कल की तुलना में ₹1,500 कम खर्च करने पड़ेंगे.
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विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले दिनों में सोने के भाव अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक स्थिति, मुद्रास्फीति के आंकड़ों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों पर निर्भर करेंगे. यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ी तो सोने की कीमतें फिर से ऊपर जा सकती हैं. वहीं, चांदी औद्योगिक मांग (सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) के कारण अलग व्यवहार दिखा रही है. इस समय चांदी के भाव स्थिर बने हुए हैं.
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जयपुर सर्राफा बाजार के व्यापारियों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में सोने में उतार-चढ़ाव देखा गया है, लेकिन कुल मिलाकर भाव उच्च स्तर पर ही बने हुए हैं. वे सलाह देते हैं कि निवेशकों को सोना खरीदते समय वर्तमान बाजार भाव, मेकिंग चार्ज और जीएसटी का ध्यान रखना चाहिए.
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