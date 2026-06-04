/राजस्थान में सोने के दाम धड़ाम, चांदी के रेट ने भी मचाया तहलका, जानें लेटेस्ट प्राइस

Published: Jun 04, 2026, 12:23 PM | Updated: Jun 04, 2026, 12:23 PM

Gold Silver Price: राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है. लगातार बढ़ते दामों के बीच अब कीमती धातुओं के भाव में आई नरमी ने आम खरीदारों और निवेशकों को कुछ राहत दी है.