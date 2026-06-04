/राजस्थान में सोने के दाम धड़ाम, चांदी के रेट ने भी मचाया तहलका, जानें लेटेस्ट प्राइस

Gold Silver Price: राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है. लगातार बढ़ते दामों के बीच अब कीमती धातुओं के भाव में आई नरमी ने आम खरीदारों और निवेशकों को कुछ राहत दी है.
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ताजा बाजार दरों के अनुसार 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी कमी देखने को मिली है.
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आज राजस्थान में 22 कैरेट सोने का भाव 1,44,140 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं एक दिन पहले इसकी कीमत 1,44,240 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार 22 कैरेट सोने के दाम में 100 रुपये की गिरावट आई है. हालांकि यह गिरावट मामूली है, लेकिन लगातार ऊंचे स्तर पर बने हुए सोने के दामों के बीच इसे राहत भरी खबर माना जा रहा है.
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इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमत में भी कमी दर्ज की गई है. आज 24 कैरेट सोना 1,51,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि कल इसका भाव 1,51,450 रुपये प्रति 10 ग्राम था. यानी शुद्ध सोने की कीमत में भी 100 रुपये की गिरावट देखने को मिली है. विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है.
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वहीं चांदी की कीमतों में सोने की तुलना में अधिक गिरावट दर्ज की गई है. राजस्थान में आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,85,000 रुपये रहा, जबकि एक दिन पहले यह 2,90,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. इस तरह चांदी के दाम में 5,000 रुपये की बड़ी कमी आई है. चांदी की कीमतों में आई यह गिरावट निवेशकों के साथ-साथ आभूषण कारोबारियों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
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बाजार जानकारों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट के रुझानों और निवेशकों की मांग के अनुसार सोना-चांदी के दामों में लगातार बदलाव देखने को मिलता है. आगामी दिनों में भी कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. ऐसे में निवेश करने या आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों को बाजार की चाल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है.
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फिलहाल राजस्थान में सोना और चांदी दोनों ही पिछले दिन के मुकाबले सस्ते हुए हैं, जिससे शादी-विवाह के सीजन और निवेश की तैयारी कर रहे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है.