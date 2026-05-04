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Gold Silver Price: बाजार खुलते ही धड़ाम हुआ गोल्ड, सिल्वर के रेट अभी थमे, जानें लेटेस्ट प्राइस

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 04, 2026, 07:25 AM|Updated: May 04, 2026, 07:25 AM

Rajasthan Gold Silver Price:  राजस्थान में आज सोने के भाव में नरमी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई गिरावट का असर देश के साथ-साथ राजस्थान के स्थानीय बाजार पर भी देखने को मिला. 

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आज 22 कैरेट गोल्ड की 10 ग्राम की कीमत ₹1,39,390 रुपये है, जबकि कल यह ₹1,40,690 रुपये थी. इस प्रकार 10 ग्राम सोने में ₹1,300 रुपये की गिरावट आई है.
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इसी तरह 24 कैरेट शुद्ध सोने की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,46,360 रुपये रह गई है, जो कल ₹1,47,720 रुपये थी. यानी शुद्ध सोने में भी ₹1,360 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है.
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हालांकि चांदी के भाव में उछाल देखा गया है. राजस्थान में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,70,000 रुपये पहुंच गई है, जबकि कल यह ₹2,65,000 रुपये प्रति किलो थी. इस प्रकार चांदी में ₹5,000 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी आई है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कुछ देशों में भू-राजनीतिक तनाव कम होने के संकेतों से सोने की मांग में थोड़ी कमी आई है, जिसके चलते कीमतों में गिरावट देखी जा रही है. लेकिन चांदी की कीमतों में तेजी बनी हुई है क्योंकि औद्योगिक मांग मजबूत है.
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राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में सोने-चांदी के भाव लगभग एक समान हैं. जयपुर का जौहरी बाजार देश के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट में से एक माना जाता है, जहां रोजाना लाखों रुपये का कारोबार होता है.
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वर्तमान में सोने के भाव में नरमी आने से कुछ निवेशक और गोल्ड खरीदारों में खरीदारी बढ़ सकती है. शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए कई लोग इस गिरावट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि बाजार विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अचानक बड़े निवेश से पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार अभी भी अनिश्चित बना हुआ है.
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राजस्थान में सोने-चांदी के भाव सीधे आम जनजीवन से जुड़े हैं. यहां की महिलाएं सोने के आभूषणों को सुरक्षा का साधन मानती हैं. शादी-ब्याह के मौसम में सोने की डिमांड बढ़ जाती है. ऐसे में भावों में उतार-चढ़ाव से न केवल आम उपभोक्ता बल्कि ज्वेलर्स भी प्रभावित होते हैं.
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