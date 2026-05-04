/Gold Silver Price: बाजार खुलते ही धड़ाम हुआ गोल्ड, सिल्वर के रेट अभी थमे, जानें लेटेस्ट प्राइस

Published: May 04, 2026, 07:25 AM | Updated: May 04, 2026, 07:25 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने के भाव में नरमी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई गिरावट का असर देश के साथ-साथ राजस्थान के स्थानीय बाजार पर भी देखने को मिला.