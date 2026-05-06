Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Gold Silver Price: मंदी के समुद्र में डूबे सोना-चांदी, राजस्थान में धड़ाम हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट

Gold Silver Price: मंदी के समुद्र में डूबे सोना-चांदी, राजस्थान में धड़ाम हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 06, 2026, 06:04 AM|Updated: May 06, 2026, 06:04 AM

Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी की कीमतों में काफी नरमी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के कारण कीमती धातुओं के भाव नीचे आए हैं. 
 

Gold Silver Price1/5
आज 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,38,190 रहा, जबकि कल यह ₹1,39,390 प्रति 10 ग्राम था. इस प्रकार एक दिन में ₹1,200 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है.
Gold Silver Price2/5
24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत आज 10 ग्राम के लिए ₹1,45,100 रही, जो कल ₹1,46,360 था. यानी 24 कैरेट सोने में भी ₹1,260 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है.
Gold Silver Price3/5
चांदी के भाव में भी भारी गिरावट देखने को मिली. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹2,65,000 रहा, जबकि कल यह ₹2,70,000 प्रति किलो था. इस प्रकार चांदी में ₹5,000 प्रति किलो की भारी कमी दर्ज की गई है.
Gold Silver Price4/5
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बीच निवेशक सोने से कुछ मुनाफा वसूली कर रहे हैं. अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी सोने की कीमतों पर दबाव बनाया है. राजस्थान में आभूषण बाजार में भी खरीदारों की संख्या घटी हुई नजर आ रही है.
Gold Silver Price5/5
सोने-चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट से आम लोगों और खासकर आभूषण खरीदने वालों को थोड़ी राहत मिली है. शादी-विवाह के सीजन में यह गिरावट खरीदारों के लिए अच्छा मौका साबित हो सकती है. हालांकि ज्वेलर्स का कहना है कि अचानक आई गिरावट के कारण बाजार में कुछ अनिश्चितता बनी हुई है.
Tags:
Rajasthan Gold Silver Price
Rajasthan Gold Silver Price Today

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर में दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर बवाल, आरजीएचएस मामले ने पकड़ा तूल

सीकर में दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी पर बवाल, आरजीएचएस मामले ने पकड़ा तूल

Sikar news
2

चुपके से जान लेने वाले सर्वाइकल कैंसर पर ब्रेक! सीकर की 24 आंगनबाड़ी केंद्रों में HPV वैक्सीनेशन अभियान तेज

Sikar news
3

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, जल संसाधनों के संरक्षण पर सरकार का बढ़ा फोकस

rajastha news
4

Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का सफर, 9 शहरों में बनेंगे लग्जरी बस पोर्ट, CM ने दिए निर्देश

Jaipur news
5

हवामहल के सामने छात्रों को कुचलने की कोशिश, रिवर्स में दौड़ाई कार, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

rajasthan crime