/Gold Silver Price: मंदी के समुद्र में डूबे सोना-चांदी, राजस्थान में धड़ाम हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट

Published: May 06, 2026, 06:04 AM | Updated: May 06, 2026, 06:04 AM

Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी की कीमतों में काफी नरमी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के कारण कीमती धातुओं के भाव नीचे आए हैं.

