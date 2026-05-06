/Gold Silver Price: मंदी के समुद्र में डूबे सोना-चांदी, राजस्थान में धड़ाम हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट

Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने और चांदी की कीमतों में काफी नरमी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के कारण कीमती धातुओं के भाव नीचे आए हैं.
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आज 22 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,38,190 रहा, जबकि कल यह ₹1,39,390 प्रति 10 ग्राम था. इस प्रकार एक दिन में ₹1,200 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है.
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24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत आज 10 ग्राम के लिए ₹1,45,100 रही, जो कल ₹1,46,360 था. यानी 24 कैरेट सोने में भी ₹1,260 प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है.
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चांदी के भाव में भी भारी गिरावट देखने को मिली. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज ₹2,65,000 रहा, जबकि कल यह ₹2,70,000 प्रति किलो था. इस प्रकार चांदी में ₹5,000 प्रति किलो की भारी कमी दर्ज की गई है.
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बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के बीच निवेशक सोने से कुछ मुनाफा वसूली कर रहे हैं. अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी सोने की कीमतों पर दबाव बनाया है. राजस्थान में आभूषण बाजार में भी खरीदारों की संख्या घटी हुई नजर आ रही है.
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सोने-चांदी की कीमतों में आई इस गिरावट से आम लोगों और खासकर आभूषण खरीदने वालों को थोड़ी राहत मिली है. शादी-विवाह के सीजन में यह गिरावट खरीदारों के लिए अच्छा मौका साबित हो सकती है. हालांकि ज्वेलर्स का कहना है कि अचानक आई गिरावट के कारण बाजार में कुछ अनिश्चितता बनी हुई है.