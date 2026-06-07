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Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में आई महा गिरावट! सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 07, 2026, 09:15 AM|Updated: Jun 07, 2026, 09:15 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई है. 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,41,040 रह गई, जबकि कल यह ₹1,43,790 प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में 22 कैरेट सोने में ₹2,750 की भारी गिरावट आई है. 

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इसी तरह 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,48,090 है, जो कल ₹1,50,980 थी. 24 कैरेट सोने में भी ₹2,890 प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई. चांदी के भाव में भी जोरदार गिरावट देखने को मिली है. एक किलोग्राम चांदी की कीमत आज राजस्थान में ₹2,70,000 है, जबकि कल यह ₹2,80,000 प्रति किलो थी. इस प्रकार चांदी में ₹10,000 प्रति किलो की भारी गिरावट आई है.
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यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में आई नरमी और घरेलू स्तर पर मांग में कमी का नतीजा मानी जा रही है. वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता के कारण निवेशक सोने से कुछ दूरी बना रहे हैं. राजस्थान के प्रमुख शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में आज सोने-चांदी के भाव पिछले कई दिनों के मुकाबले कमजोर नजर आए. जयपुर के जौहरी बाजार में व्यापारियों ने बताया कि सुबह से ही भाव नीचे आ रहे थे और दिनभर में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया.
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22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषणों के लिए इस्तेमाल होता है और राजस्थान में शादी-ब्याह के सीजन में इसकी मांग बढ़ जाती है. लेकिन इस समय बाजार में मंदी का माहौल है. कई ग्राहक भाव गिरने का इंतजार कर रहे हैं. कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में और नरमी आई तो अगले कुछ दिनों में भाव और नीचे आ सकते हैं. वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट अल्पकालिक है और जल्द ही रिकवरी देखने को मिल सकती है क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सोना हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता है.
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24 कैरेट सोना शुद्ध रूप में होता है और निवेश के लिए लोग इसे पसंद करते हैं. आज की गिरावट के बावजूद लंबी अवधि में सोने के भाव बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. चांदी की कीमत में आई ₹10,000 प्रति किलो की गिरावट औद्योगिक मांग और निवेशक भावना दोनों को प्रभावित कर रही है. चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल क्षेत्र में भी होता है. राजस्थान में चांदी के सिक्कों और बर्तनों की मांग भी काफी है.
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स्थानीय बाजार में आज सुबह 22 कैरेट सोने की शुरुआती कीमत ₹1,42,500 के आसपास थी जो दोपहर तक गिरकर ₹1,41,040 पर आ गई. इसी तरह चांदी भी दिन भर नरम रही. व्यापारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय कॉमेक्स बाजार में सोने का भाव 2300 डॉलर प्रति औंस के नीचे आ गया है जो घरेलू भाव पर सीधा असर डाल रहा है. रुपए की विनिमय दर भी स्थिर रहने से कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बना.
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राजस्थान सरकार द्वारा कीमती धातुओं पर लगाए गए टैक्स और अन्य शुल्कों को देखते हुए ग्राहक पहले से ही सतर्क हैं. कई लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी दरें चेक कर रहे हैं. ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस गिरावट से शादी सीजन में खरीदारी बढ़ सकती है अगर भाव स्थिर हो जाएं. छोटे शहरों और कस्बों में भी यही स्थिति है जहां लोग सोने-चांदी को संपत्ति के रूप में देखते हैं.
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