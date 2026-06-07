/Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में आई महा गिरावट! सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में आज सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई है. 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत आज ₹1,41,040 रह गई, जबकि कल यह ₹1,43,790 प्रति 10 ग्राम थी. इस प्रकार एक दिन में 22 कैरेट सोने में ₹2,750 की भारी गिरावट आई है.