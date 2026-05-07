/Gold Silver Price: राजस्थान में महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान में आज सोने के भाव में अच्छी तेजी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई बढ़ोतरी और रुपए की मजबूती के बावजूद घरेलू बाजार में निवेशकों की मांग बढ़ने से कीमतें ऊपर चढ़ गई हैं.

