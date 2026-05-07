Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Gold Silver Price: राजस्थान में महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

Gold Silver Price: राजस्थान में महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 07, 2026, 07:26 AM|Updated: May 07, 2026, 07:26 AM

Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान में आज सोने के भाव में अच्छी तेजी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई बढ़ोतरी और रुपए की मजबूती के बावजूद घरेलू बाजार में निवेशकों की मांग बढ़ने से कीमतें ऊपर चढ़ गई हैं. 
 

Gold Silver Price1/5
राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर समेत सभी प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के भाव पिछले दिन की तुलना में काफी ऊंचे रहे. खासकर 22 कैरेट सोने में ₹1,550 प्रति 10 ग्राम की मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली, जो निवेशकों के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है.
Gold Silver Price2/5
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है, जिसके चलते सोना सुरक्षित निवेश के रूप में आकर्षक बना हुआ है. इसके अलावा शादी-विवाह के सीजन की तैयारी और त्योहारों को देखते हुए आभूषण कारोबारियों की ओर से भी मांग बढ़ी है. चांदी में भी ₹5,000 प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो औद्योगिक मांग और निवेशक खरीदारी दोनों को दर्शाती है.
22 कैरेट सोना (10 ग्राम)3/5
आज: ₹1,39,740 कल: ₹1,38,190 भाव में बढ़ोतरी: ₹1,550
24 कैरेट सोना (10 ग्राम)4/5
आज: ₹1,46,730 कल: ₹1,45,100 भाव में बढ़ोतरी: ₹1,630
1 किलो चांदी5/5
आज: ₹2,70,000 कल: ₹2,65,000 भाव में बढ़ोतरी: ₹5,000
Tags:
Rajasthan Gold Silver Price

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अलवर में 'साड़ी गैंग' का आतंक, शोरूम में साड़ियां चुराते पकड़ी गईं महिलाएं, CCTV में कैद हुई करतूत!

अलवर में 'साड़ी गैंग' का आतंक, शोरूम में साड़ियां चुराते पकड़ी गईं महिलाएं, CCTV में कैद हुई करतूत!

alwar news
2

कोटा में 'तिजोरी कांड', 30 किलो चांदी गायब होने से हड़कंप, व्यापारियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी!

kota News
3

घर के बाहर पहरा देता रहा दोस्त, अंदर शख्स लूटता रहा युवती की अस्मत, रूह कंपा देगा धौलपुर गैंगरेप

rajasthan crime
4

जयपुर में धूमधाम से मनाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मौजूद

operation sindoor
5

भैराणा धाम बनाम रीको: दूदू में 12 जगहों पर खोदे गए गड्ढे, जिंदा समाधि लेने को तैयार संत, 8 मई को आर या पार फैसला

Bansur News