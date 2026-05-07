/Gold Silver Price: राजस्थान में महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

Gold Silver Price: जयपुर. राजस्थान में आज सोने के भाव में अच्छी तेजी दर्ज की गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई बढ़ोतरी और रुपए की मजबूती के बावजूद घरेलू बाजार में निवेशकों की मांग बढ़ने से कीमतें ऊपर चढ़ गई हैं.
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राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर समेत सभी प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी के भाव पिछले दिन की तुलना में काफी ऊंचे रहे. खासकर 22 कैरेट सोने में ₹1,550 प्रति 10 ग्राम की मजबूत बढ़ोतरी देखने को मिली, जो निवेशकों के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है.
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बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है, जिसके चलते सोना सुरक्षित निवेश के रूप में आकर्षक बना हुआ है. इसके अलावा शादी-विवाह के सीजन की तैयारी और त्योहारों को देखते हुए आभूषण कारोबारियों की ओर से भी मांग बढ़ी है. चांदी में भी ₹5,000 प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो औद्योगिक मांग और निवेशक खरीदारी दोनों को दर्शाती है.
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आज: ₹1,39,740 कल: ₹1,38,190 भाव में बढ़ोतरी: ₹1,550
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आज: ₹1,46,730 कल: ₹1,45,100 भाव में बढ़ोतरी: ₹1,630
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आज: ₹2,70,000 कल: ₹2,65,000 भाव में बढ़ोतरी: ₹5,000