/राजस्थान में सोने के दाम में भारी गिरावट, चांदी के दाम भी जारी, जानें 8 जून के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में आज बड़ी राहत देखने को मिली है. लगातार ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे सर्राफा बाजार में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ग्राहकों और निवेशकों को कुछ राहत मिली है.
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ताजा आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,40,090 रुपये दर्ज की गई है, जबकि एक दिन पहले इसका भाव 1,41,040 रुपये था. इस प्रकार 22 कैरेट सोने की कीमत में 950 रुपये की गिरावट आई है.
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वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में भी उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है. आज 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,47,090 रुपये रही, जबकि कल इसका भाव 1,48,090 रुपये था. यानी एक ही दिन में 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,000 रुपये की कमी दर्ज की गई है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में नरमी और डॉलर की चाल के कारण घरेलू बाजार में भी सोने के भाव पर दबाव देखने को मिला है.
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सोने की कीमतों में आई इस गिरावट से उन लोगों को फायदा हो सकता है जो शादी-विवाह के सीजन या निवेश के उद्देश्य से सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं. बीते कुछ समय से सोने के भाव लगातार रिकॉर्ड स्तर के आसपास बने हुए थे, जिसके चलते आम ग्राहकों की खरीदारी प्रभावित हो रही थी. हालांकि आज की गिरावट ने बाजार में नई उम्मीद जगाई है. सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि यदि वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.
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दूसरी ओर चांदी की कीमतों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है. राजस्थान में आज एक किलोग्राम चांदी का भाव 2,70,000 रुपये पर स्थिर बना हुआ है. कल भी चांदी की कीमत यही थी, जिसके चलते इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी या गिरावट नहीं हुई है. चांदी के बाजार में फिलहाल स्थिरता देखने को मिल रही है और निवेशक कीमतों की अगली दिशा पर नजर बनाए हुए हैं.
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विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी दोनों ही सुरक्षित निवेश विकल्प माने जाते हैं, लेकिन इनके भाव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों, केंद्रीय बैंकों की नीतियों, डॉलर इंडेक्स और भू-राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होते हैं. ऐसे में निवेशकों को बाजार की स्थिति का आकलन कर ही निवेश संबंधी निर्णय लेना चाहिए. फिलहाल राजस्थान के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में आई गिरावट चर्चा का विषय बनी हुई है और ग्राहकों की नजर आने वाले दिनों के भाव पर टिकी हुई है.