/राजस्थान में सोने के दाम में भारी गिरावट, चांदी के दाम भी जारी, जानें 8 जून के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी की कीमतों में आज बड़ी राहत देखने को मिली है. लगातार ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे सर्राफा बाजार में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ग्राहकों और निवेशकों को कुछ राहत मिली है.