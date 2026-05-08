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राजस्थान में आज फिर रॉकेट हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें क्या है सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट?

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 08, 2026, 06:29 AM|Updated: May 08, 2026, 06:29 AM

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है, जिससे आम लोगों के साथ-साथ निवेशकों के बीच भी हलचल बढ़ गई है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत में आज 1,050 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 

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अब 22 कैरेट सोना 1,40,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि कल इसका भाव 1,39,740 रुपये था. इसी तरह 24 कैरेट सोने की कीमत में भी 1,100 रुपये की तेजी आई है. आज 24 कैरेट सोना 1,47,830 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि बीते दिन इसका भाव 1,46,730 रुपये था.
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चांदी की कीमतों में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है. राजस्थान में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत आज 2,75,000 रुपये तक पहुंच गई है, जो कल 2,70,000 रुपये थी. यानी चांदी में 5,000 रुपये की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सोना-चांदी दोनों की कीमतों में आई इस तेजी का असर सीधे तौर पर ज्वेलरी मार्केट और उपभोक्ताओं की खरीदारी पर पड़ सकता है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की बढ़ती मांग, डॉलर के मुकाबले रुपये में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसे कई कारणों से सोने-चांदी के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं. इसके अलावा शादी-विवाह के सीजन की शुरुआत भी कीमतों में तेजी का एक बड़ा कारण मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान सोने की मांग काफी बढ़ जाती है.
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बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में निवेशकों के लिए यह समय सावधानी से फैसला लेने का है, वहीं आम ग्राहकों के लिए खरीदारी थोड़ी महंगी पड़ सकती है.
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राजस्थान के सर्राफा बाजारों में भी इस बढ़ोतरी का सीधा असर देखने को मिल रहा है. दुकानदारों का कहना है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद ग्राहकों की रुचि बनी हुई है, लेकिन खरीदारी का पैटर्न थोड़ा बदल रहा है. लोग अब कम वजन के आभूषणों की ओर ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं.
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कुल मिलाकर, सोने और चांदी की कीमतों में आई यह तेजी बाजार के लिए एक बड़ा संकेत है, जो आने वाले समय में और भी बदलाव ला सकती है. ऐसे में निवेश और खरीदारी से पहले बाजार की स्थिति को समझना बेहद जरूरी हो गया है.
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Rajasthan Gold Silver Price

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