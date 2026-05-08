/राजस्थान में आज फिर रॉकेट हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें क्या है सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट?

Rajasthan Gold Silver Price: राजस्थान में सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है, जिससे आम लोगों के साथ-साथ निवेशकों के बीच भी हलचल बढ़ गई है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत में आज 1,050 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.