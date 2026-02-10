Gold Silver Price Today: राजस्थान में फिर फूटा सोने-चांदी का गुस्सा,पॉपकॉर्न की तरह उछले भाव, जानें अपने शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के दाम
Gold Silver Price Today: आज 10 फरवरी को सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, जो निवेशकों और खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है. बाजार में सोने की मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि चांदी ने भी तेज रिकवरी दिखाई है.
Published: Feb 10, 2026, 06:38 AM IST | Updated: Feb 10, 2026, 06:38 AM IST
22 कैरेट सोना (10 ग्राम) आज ₹1,46,640 पर कारोबार कर रहा है. कल यह ₹1,44,590 था, यानी ₹2,050 की तेजी दर्ज की गई है. यह बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर सोने की सुरक्षित निवेश मांग और घरेलू बाजार में त्योहारी सीजन की तैयारी से जुड़ी हुई मानी जा रही है.
24 कैरेट सोना (10 ग्राम) आज ₹1,53,970 के स्तर पर पहुंच गया है. कल की तुलना में यह ₹1,51,820 था, जिसमें ₹2,150 की सकारात्मक बदलाव देखा गया. यह कीमतें कई शहरों में थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय औसत के अनुसार यह अपट्रेंड जारी है.