Gold Silver Price Today: राजस्थान में फिर फूटा सोने-चांदी का गुस्सा,पॉपकॉर्न की तरह उछले भाव, जानें अपने शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के दाम

22 कैरेट सोना (10 ग्राम) आज ₹1,46,640 पर कारोबार कर रहा है. कल यह ₹1,44,590 था, यानी ₹2,050 की तेजी दर्ज की गई है. यह बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर सोने की सुरक्षित निवेश मांग और घरेलू बाजार में त्योहारी सीजन की तैयारी से जुड़ी हुई मानी जा रही है.