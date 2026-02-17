Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के भी ढीले हुए तेवर, जानें क्या ये गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Published: Feb 17, 2026, 06:18 AM IST | Updated: Feb 17, 2026, 06:18 AM IST
Rajasthan Gold Silver Price Today
राजस्थान (जैसे जयपुर सहित प्रमुख शहरों) में 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,44,440 पहुंच गई है, जो कल ₹1,45,640 थी. इससे ₹1,200 की कमी दर्ज की गई. इसी तरह 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,51,660 रहा, जबकि कल यह ₹1,52,920 पर था, यानी ₹1,260 की गिरावट.
यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में हल्की सुधार और घरेलू स्तर पर मांग में कमी के कारण आई है. राजस्थान के ज्वेलर्स एसोसिएशन और स्थानीय बाजारों में 22 कैरेट सोना प्रति ग्राम औसतन ₹14,444 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जबकि 24 कैरेट ₹15,166 प्रति ग्राम पर.