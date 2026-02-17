Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में आज फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के भी ढीले हुए तेवर, जानें क्या ये गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान (जैसे जयपुर सहित प्रमुख शहरों) में 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए ₹1,44,440 पहुंच गई है, जो कल ₹1,45,640 थी. इससे ₹1,200 की कमी दर्ज की गई. इसी तरह 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए ₹1,51,660 रहा, जबकि कल यह ₹1,52,920 पर था, यानी ₹1,260 की गिरावट.