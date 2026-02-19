Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में धड़ाम से गिरा सोने के दाम, चांदी का भी टूट गया महंगाई का घमंड, आज इस रेट पर बिकेगा गोल्ड-सिल्वर

राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम ₹1,42,390 पर पहुंच गया है, जो कल ₹1,43,040 था. यानी एक दिन में ₹650 की कमी दर्ज की गई. इसी तरह 24 कैरेट सोना आज ₹1,49,510 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि कल यह ₹1,50,190 था, मतलब ₹680 की गिरावट.