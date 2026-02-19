Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में धड़ाम से गिरा सोने के दाम, चांदी का भी टूट गया महंगाई का घमंड, आज इस रेट पर बिकेगा गोल्ड-सिल्वर

Published: Feb 19, 2026, 06:40 AM IST | Updated: Feb 19, 2026, 06:40 AM IST
Rajasthan Gold Silver Price Today
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ट्रंप प्रशासन की नीतियों से जुड़ी अनिश्चितता और कमजोर मांग के कारण कीमती धातुओं में यह धड़ाम से गिरावट आई है.
राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर के सर्राफा बाजारों में 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम ₹1,42,390 पर पहुंच गया है, जो कल ₹1,43,040 था. यानी एक दिन में ₹650 की कमी दर्ज की गई. इसी तरह 24 कैरेट सोना आज ₹1,49,510 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि कल यह ₹1,50,190 था, मतलब ₹680 की गिरावट.