Rajasthan Gold Silver Rate Today: छोटी दिवाली पर जल्दी से बनवा लो जेवर, धड़ाम से गिर गए सोने-चांदी के भाव, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Rajasthan Gold-Silver Rate Today: छोटी दिवाली मौके पर सोने-चांदी के दामों में फिर से उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. त्योहारी सीजन का असर बाजार पर दिख रहा है, जहां सोने के दामों में बढ़ोतरी जारी है, वहीं चांदी के भावों में हल्की गिरावट आई है. राजस्थान Rajasthan Sone Chandi ka Rate के सराफा बाजारों में नई दरें लागू हो गई हैं. ज्वेलर्स के अनुसार, दिवाली पर खरीदारी जोरों पर है, लोग पूजा के लिए चांदी और परिवार के लिए सोने के गहने खरीद रहे हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार सोने-चांदी की मांग अधिक रहने की संभावना है, लेकिन आने वाले दिनों में दामों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.

Rajasthan Gold-Silver Rate Today

राजस्थान के सराफा बाजारों में सोने-चांदी के नए दाम 19 अक्टूबर के लागू हो चुके हैं. आज 19 अक्टूबर दिन रविवार को गोल्ड के रेट में गिरावट हुई है. वहीं चांदी के दामों में कुछ नरमी नजर आ रही है. हालांकि पिछले एक हफ्ते से गोल्ड-सिल्वर के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी दिखी है.
Rajasthan Gold-Silver Rate Today

19 अक्टूबर को राजस्थान के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावटदेखि गई है. ( Bankbazaar.com) के अनुसार, 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1 ग्राम के लिए ₹ 12,099 रुपये हो गई है, जो 18 अक्टूबर को 12,274 रुपये थी. इस तरह, सोने की कीमतों में 175 रुपये की छूट हुई है.