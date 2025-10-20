Rajasthan Gold Rate Today: दिवाली के अवसर पर राजस्थान के सराफा बाजारों में सोने-चांदी की कीमतों में फिर से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. त्योहारी सीजन का प्रभाव बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है, जहां सोने के दामों में बढ़ोतरी का रुख जारी है, जबकि चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. नई दरें लागू होने के साथ ही ज्वेलर्स का कहना है कि दिवाली पर खरीदारी जोरों पर है. लोग पूजा के लिए चांदी और परिवार के लिए सोने के आभूषण खरीद रहे हैं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार सोने-चांदी की मांग में इजाफा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी रह सकता है.