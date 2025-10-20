Zee Rajasthan
Rajasthan Gold Rate Today: दिवाली पर सोने-चांदी की कीमतों में राहत, जानें आपके शहर में क्या है एक तोला गोल्ड का रेट

Rajasthan Gold Rate Today: दिवाली के अवसर पर राजस्थान के सराफा बाजारों में सोने-चांदी की कीमतों में फिर से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. त्योहारी सीजन का प्रभाव बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है, जहां सोने के दामों में बढ़ोतरी का रुख जारी है, जबकि चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. नई दरें लागू होने के साथ ही ज्वेलर्स का कहना है कि दिवाली पर खरीदारी जोरों पर है. लोग पूजा के लिए चांदी और परिवार के लिए सोने के आभूषण खरीद रहे हैं. विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार सोने-चांदी की मांग में इजाफा होगा, लेकिन आने वाले दिनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी रह सकता है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 20, 2025, 06:47 AM IST | Updated: Oct 20, 2025, 06:47 AM IST
Rajasthan Gold Silver Rate

राजस्थान के सराफा बाजारों में सोने-चांदी के नए दाम 20 अक्टूबर के लागू हो चुके हैं. आज 20 अक्टूबर दिन सोमवार को गोल्ड के रेट गिरावट देखने को मिली है. वहीं चांदी के दामों में कुछ नरमी नजर आ रही है. हालांकि पिछले एक हफ्ते से गोल्ड-सिल्वर के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी दिखी है.
Rajasthan Gold Silver Rate

दिवाली के त्योहारी मौसम में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है. पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही कीमतों ने ग्राहकों की जेब पर भारी बोझ डाला था, लेकिन अब दामों में आई हल्की कमी ने बाजार में उत्साह बढ़ा दिया है.